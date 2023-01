Finissage Domenica 29 gennaio 2023 ore 11,00.

Il Museo Atelier di Castello Colonna di Genazzano-Roma, ospita un concerto del Cinetic Trio. L’atroce istinto della libertà, Pier Paolo Pasolini e la Nuova Figurazione a cura di Francesca Tuscan.

Tra i brani previsti per il finissage, anche una versione del brano In viaggio sulla luna, ispirato alle dodici ballate sulla violenza di Pier Paolo Pasolini composte nel 1962, anno della partecipazione del poeta quale membro della giuria al noto “Premio Genazzano” ed esposte in mostra.

Formatosi nel 2018, il gruppo vanta un’intensa attività concertistica, sia in Italia che all’estero, con importanti collaborazioni in particolare in Germania, con gli istituti di cultura italiano e francese e con la casa di produzione cinematografica KESS film, in Austria, con il Theater L.E.O., e in Francia, con lo scrittore e poeta Michel Houllebecq con il quale ha da tempo intrapreso un progetto discografico.

La mostra. Dedicata al rapporto tra il poeta e alcuni esponenti della figurazione degli anni Cinquanta e Sessanta, la mostra si concentra sul 1962 quale anno significativo per il palesarsi di questa relazione.

Al ’62 risale infatti la realizzazione di una cartella di incisioni contro la violenza, nata dalla collaborazione tra il gruppo de “Il Pro e il Contro” e la galleria La Nuova Pesa, accompagnate da dodici ballate di Pasolini.

https://www.genazzano.org/

Leggi altre novità di mostre al museo su Dietro La Notizia.