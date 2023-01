ENRICO ROVELLI, 78 anni, storico manager e imprenditore musicale, fondatore di importanti club e figura chiave dell’iniziale percorso artistico di grandi cantautori come Vasco Rossi e Pino Daniele, esordisce come artista con la sua prima mostra personale “MILLE VOLTI”.

L’esposizione, che doveva concludersi ieri 27 gennaio, alla GALLERIA D’ARTE CAEL di Milano (via Carlo Tenca, 11) dove sono esposti circa 20 tra dipinti, sculture e bassorilievi realizzati a partire dal 2011, sarà invece prorogata sino al 3 febbraio grazie alla grande affluenza di pubblico e addetti ai lavori.

Enrico Rovelli, icona della musica live in Italia, con questa mostra a Milano condivide le sue opere per la prima volta, nonostante negli anni si sia sempre occupato non solo della parte manageriale ma anche della parte grafica e delle scenografie dei numerosissimi concerti che ha prodotto, facendo sempre intravvedere la sua passione per l’arte.

Passione che accompagna Enrico Rovelli sin da bambino. Si diploma ai corsi serali della Scuola Superiore d’Arte al Castello Sforzesco di Milano mentre durante il giorno frequenta la Scenografia Sormani.

Orari apertura mostra “Mille volti”:

da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 19.00

sabato e domenica chiuso

Enrico Rovelli

https://instagram.com/enrico.rovelli44

Galleria Cael

www.galleriacael.com

Articoli di Mostre su Dietro La Notizia