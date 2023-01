Al Circolo Paolo Bentivoglio nei giorni 21 e 22 gennaio 2023 appuntamento con la musica, lo sport, la letteratura e la danza.

Incontri ed eventi spettacolari, un meraviglioso inno alla vita grazie a donne e uomini che sono riusciti a superare il loro handicap e a realizzare i loro sogni, raggiungendo livelli di alta qualità professionale.

Il mondo della disabilità è veramente ricco di persone che sanno afferrare, concretizzare e trasmettere agli altri in forma di speranza i loro sogni.

Uomini e donne che con grande spirito di solidarietà hanno contribuito alla realizzazione di queste due giornate intense e piene di energia positiva.

Obiettivo è far incontrare i veri protagonisti, artisti dis/Abili in/Visibili e renderli partecipi condividendo le loro esperienze e professionalità.

Con immenso piacere e orgoglio l’organizzazione conferma la partecipazione di artisti della scena musicale italiana, in segno di condivisione e solidarietà alla manifestazione.

Una presenza di grande sensibilità, sono ospiti, infatti, artisti del calibro di Omar Pedrini, Vintage Violence, Nevruz.

Le giornate eventi nascono dall’idea dell’ Associazione Culturale Milano In Musica e la Fondazione Pomeriggi Musicali, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Milano, Circolo Culturale Bentivoglio, GDS Gruppo Sportivo Dilettantistico non vedenti Milano ONLUS.

La manifestazione gode dei Patrocini del Consiglio e dell’Assessorato Autonomia e Cultura della Regione Lombardia

L’evento sarà ripreso da RockerTV e presentato dalla giornalista Sonja Annibaldi.

Il Centro Diagnostico Italiano s.p.a. ha partecipato alla fattiva e concreta collaborazionepe rla realizzazione della rassegna.

EVENTI LIVE

Affronteremo temi che fanno emergere problematiche e dinamiche contraddittorie tipiche delle società contemporanee.

Il talento è un faro da accendere per avvicinare persone, per suscitare la curiosità, per creare connessioni tra le migliori realtà del territorio che fatica, spesso, a creare una rete di servizi alla persona.

Una frammentazione che limita l’operatività di queste entità. Dal talento e dalle arti ripartirà un colloquio, un discorso, che da un sentire comune porti ad un operare comune.

La rassegna si svolge a Milano in data 21 e 22 gennaio 2023 negli spazi gestiti dell’Unione Nazionali Ciechi e Ipovedenti, Milano, Il Circolo Bentivoglio (Via Bellezza n. 16). Ingresso gratuito.

–Sabato 21 gennaio 2023

Ore 15:00 – Incontro

Incontro con autorità istituzionali e protagonisti dell’evento. A fare gli onori di casa Alberto Piovani, Presidente del Circolo Culturale Bentivoglio, dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS di Milano, la presenza dell’Assessore Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, Il Presidente del Gruppo Sportivo Dilettantistico non vedenti Milano ONLUS Francesco Cusati.

Ore 15:00 – concerto di GIACOMO DEIANA

Musicista senza scampo e cantautore per legittima difesa.

Sito: https://giacomodeiana.com/

Ore 15:55 – IVAN COTTINI

Ivan Cottini, marchigiano, nato nel 1987, ex allievo di Amici di Maria De Filippi e concorrente di Ballando con le Stelle. Quanto può cambiare la tua vita quando un giorno ti svegli e scopri di avere una malattia come la sclerosi multipla? Ed è proprio quello che è successo a Ivan nel 2013, facendogli perdere tutto quello che aveva, dalla fidanzata al lavoro. Ma ha deciso di rialzarsi.

Instagram: https://www.instagram.com/ ivancottini

Ore 16:20 – concerto VINTAGE VIOLENCE

I Vintage Violence sono uno dei gruppi storici dell’underground punk e garage rock italiano.

Operativi dai primi anni 2000, hanno più di 400 concerti sulle spalle e quattro album all’attivo più una raccolta acustica e un Greatest hits appena uscito, con in scaletta i brani scelti direttamente dai fan. Numerose le collaborazioni in 20 anni di carriera, tra cui Zen Circus, Bologna Violenta e Afterhours.

Ad oggi hanno una media settimanale di 20.000 ascolti su Spotify

Instagram: https://www.instagram.com/ vintage_violence/

Ore 16:40 – incontro con CARLO BATTAGLINI

Carlo Battaglini nasce a Milano il 23 maggio 1960. Si laurea in geologia nel 1985 e comincia a lavorare, fino al 2000 come dipendente e poi come professionista. Nel 2001 scopre di avere la retinite pigmentosa, che lo porta alla cecità e alla cessazione dell’attività professionale nel 2017. Appassionato lettore e auditore di qualsiasi tipo di libro e amante dei viaggi, utilizza anche essi nel suo percorso conoscitivo.

Grazie ai supporti informatici, dopo la cessazione dell’attività di geologo, intensifica il suo scrivere e il suo ascoltare, sempre teso nella voglia di conoscere e di condividere. Viaggia ancora, ma ora lo fa soprattutto coi libri. Va dove lo portano. Ed è un bell’andare.

Nel 2022 ha vinto il Concorso Nazionale Bentivoglio, per racconti gialli e noir, dedicato ad Andrea Camilleri.

Ore 17:00 – concerto dei TURSACHAN

Il duo canoro Tursachan, dal gaelico scozzese “Le pietre erette” nasce nel 2018 sia come coppia artistica che nella vita. Hanno partecipato alle selezioni di Sanremo New Talent 2021 classificandosi 38° su 100 finalisti. Attualmente stanno lavorando a un album di brani inediti.

Facebook: www.facebook.com/tursachan

– Domenica 22 gennaio 2023

Ore 15:00 – incontro con il Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano ONLUS

Il Gruppo Sportivo Dilettantistico non vedenti Milano ONLUS si occupa, da oltre 40 anni di diffondere e promuovere le varie discipline praticabili dalle persone con disabilità visiva attraverso l’organizzazione di corsi specifici, di manifestazioni e di gare. Nel 1990 si affiliano all’allora Federazione Italiana Sport Disabili (FISD), attualmente C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), e negli ultimi anni hanno intensificato la loro attività promozionale e agonistica.

Recentemente si sono affiliati alla Fitarco, FISPIC, FISPES, FINP e AIBXC. Tutti i loro corsi, tenuti da istruttori specializzati, si svolgono in alcune strutture di Milano e provincia.

Numerose sono le discipline da loro promosse: ginnastica, nuoto, pilates, GAG (Gambe Addominali e Glutei), Showdown, Tiro con l’arco, scherma, arrampicata sportiva e atletica leggera.

Sito: www.gsdnonvedentimilano.org

Ore 15:30 – concerto del duo ARMODIA

Luca Casella, classe 1963, cantante e musicoterapeuta, ha alle spalle una solida preparazione classica che lo ha portato a produrre diversi componimenti.

Il suo brano “Benelux” è stato inserito nel docufilm “Per altri occhi” di Silvio Soldini, che raccoglie le testimonianze di persone non vedenti.

Ad oggi insegna canto pop e armonia moderna, oltre ad occuparsi di problematiche integrative dei disabili.

Sito: https://www.duoarmodia.com/

Ore 16:00 – Incontro con GIACOMO CAMURI presidente Laboratorio degli Archetipi

Giacomo Camuri è il presidente dell’associazione Il Laboratorio degli Archetipi.

Centro di ricerca interculturale e di sperimentazione educativa, l’Associazione promuove nel territorio un’intensa attività laboratoriale nell’ambito dell’animazione teatrale e della produzione drammaturgica rivolta al mondo della Scuola, al mondo della disabilità e del disagio sociale.

Ore 16:10 – Presentazione cortometraggio “La Dama Nera”

Al seguito dell’intervento del presidente Giacomo Camuri, verrà proiettato il cortometraggio “La dama nera”.

un thriller, un noir, un giallo, “La Dama Nera”, a metà strada tra la Milano fumosa di Scerbanenco e la New York torbida di Law & Order, famosa serie Tv che alcuni degli sceneggiatori del progetto conoscono tanto bene.

Una volta preparato e studiato il copione le attrici e gli attori hanno dato vita alle psicologie dei diversi personaggi, ottenendo risultati davvero convincenti.

Ore 16:30 – concerto di OMAR PEDRINI

Omar Edoardo Pedrini è un cantautore e chitarrista italiano, ex leader dei Timoria.

Lo zio rock, fondatore dei Timoria, artista dalla sensibilità immensa. Dopo aver attraversato un brutto periodo per via del suo stato di salute, il rocker, che non si è mai abbattuto, ci regalerà una performance acustica nella quale ci proporrà i suoi successi.

Instagram: https://www.instagram.com/ omarpedriniofficial

Sito: http://www.omarpedrini.com/

Ore 16:50 – incontro con GRETA CARRARA

Greta Carrara ha 30 anni e ha iniziato a scrivere fin da piccola. Ha sempre avuto la passione per raccontare storie e, visto che la scrittura era il mezzo più a portata di mano, passava le ore a inventare e a battere i suoi racconti sul dattilo braille o al pc. Oggi ci lavora con la scrittura. È una creativa pubblicitaria che scrive spot tv, spot radio, che gestisce pagine social.

Facebook: https://www.facebook.com/ greta.carrara.5

Ore 17:10 – concerto di NEVRUZ

Nevruz, è un compositore, cantautore, sperimentatore della voce, attore e musicista Rock.

Conosciuto ai più per la sua partecipazione, nel 2010, al talent X Factor, nel quale si piazza al terzo posto, già prima del talent, era molto apprezzato nella scena underground italiana: cantante e batterista del duo “Water in Face” e fondatore di “Le Ossa” (un collettivo di progetti artistici indipendenti d’avanguardia). Nevruz calca i palchi Arezzo Wave, Jack Daniel’s Live Tour, Heineken Jammin’ Festival, Rock in Roma, a fianco di artisti come i Metallica, Lacuna Coil, Depeche Mode, Verdena, Daniele Silvestri, Marlene Kuntz.

Instagram: https://www.instagram.com/ nevruz_realofficial/

Ore 17:30 – concerto di ANDREA BETTINI

Andrea Bettini, diplomato in pianoforte nel 1988 presso il conservatorio cittadino sotto la guida del maestro Teodoro Simoni, è un compositore, pianista e cantante. Le occasioni per suonare musica classica, fuori dal conforto delle mura domestiche, non sono molte.

