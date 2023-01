A seguito della notizia diffusasi nelle ultime ore riguardante la chiusura delle Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata”, il Comune intende precisare con fermezza che

tale decisione è stata assunta dal Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia SS. Gervaso e Protaso, unico soggetto titolato a compiere scelte gestionali sulla scuola in questione per via della sua natura parrocchiale.

Da sempre l’Amministrazione Comunale è attenta all’attività delle scuole materne paritarie presenti sul territorio e al ruolo educativo che svolgono nei confronti delle nuove generazioni di cittadini novatesi, un riconoscimento che si è storicamente concretizzato con un sistema di convenzionamento che gioca un significativo ruolo di sostegno economico e di valorizzazione della libera scelta scolastica da parte delle famiglie, un atto che di fatto rigetta l’accusa mossa in queste ultime ore che “i bambini iscritti al servizio pubblico valgono di più di quelli che da anni vivono tutti i giorni quella scuola”.

Cosa ben diversa, e totalmente indipendente dalle decisioni assunte dalla parrocchia SS. Gervaso e Protaso sulla propria scuola dell’infanzia, è l’interessamento del Comune ad affittare in via temporanea e a canone commerciale i locali di via Cascina del Sole per ospitare temporaneamente i bambini della scuola “Andersen” in attesa che venga realizzato il nuovo plesso scolastico in sostituzione dell’attuale edificio. Si è trattato solamente di una casuale coincidenza di tempi per questioni che nulla hanno a che vedere l’una con l’altra.

Il Comune si è trovato a dover pensare ad una soluzione di accoglienza per i bambini della scuola materna di via Brodolini in tempi molto rapidi dettati dalle scadenze del Pnrr le cui risorse saranno utilizzate per finanziare la costruzione del nuovo edificio, trovando una valida soluzione nell’edificio di proprietà parrocchiale situato in via Cascina del Sole,

L’attenzione dell’Amministrazione Comunale nei confronti delle scuole paritarie e l’apprezzamento nei loro confronti è immutata, con la ferma convinzione che esse rappresentano un patrimonio di estremo valore appartenente a tutta la città, la cui storia e i cui valori si intersecano e si fondono con quelli della storia della comunità cittadina.

I bambini che attualmente frequentano la scuola “Maria Immacolata” potranno frequentare le scuole pubbliche secondo i criteri di iscrizione e di calendario disciplinati dal Ministero dell’Istruzione o scegliere, entro il 30 giugno, una delle altre due altre scuole paritarie del territorio dove potranno anche ritrovare le loro insegnanti, aspetto che pone in luce la continuità educativa e la salvaguardia dei contratti di lavoro.

Il Comune nulla può nei confronti della gestione economica degli Affari parrocchiali ma ritiene doveroso respingere le accuse di “business comunale”, rimarcando con forza l’impegno nella tutela delle attività educative rivolte all’infanzia, di qualsiasi natura esse siano, per quanto di propria competenza.

Comune di Novate Milanese

