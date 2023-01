In occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria, l’Assessorato alla Cultura e Pace del Comune di Bollate organizza la visita al Memoriale della Shoah di Milano, che oggi, tra tutti i luoghi che in Europa sono stati teatro delle deportazioni, è il solo ad essere rimasto intatto.

Si terrà nella mattina di sabato 28 gennaio e la partecipazione è gratuita, con prenotazione (disponibili 50 posti).

“Il Memoriale della Shoah – dice l’Assessore alla Cultura e Pace Lucia Albrizio – rende omaggio alle vittime dello sterminio nazifascista e rappresenta un contesto vivo in cui commemorare e rielaborare attivamente la tragedia della Shoah.

Liliana Segre, cittadina onoraria della nostra città e deportata ad Auschwitz da questo luogo, ha voluto che all’ingresso del Memoriale venisse apposta, scritta a grandi caratteri, la parola indifferenza, motivo per il quale la Shoah è stata possibile.

ll Memoriale della Shoah è un luogo di Memoria e di incontro, di risveglio della coscienza sopita da quell’indifferenza che spesso perdura tuttora. L’anno scorso l’abbiamo visitato con gli studenti dell’Istituto Primo Levi che hanno preso parte al progetto “La Memoria Restituita” e abbiamo girato qui alcune riprese del documentario che ne è nato.

Quest’anno vogliamo proporre ai cittadini l’esperienza della visita diretta a un luogo così carico di Memoria e di valore”.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione allo 02 35005575 o via email a: cultura@comune.bollate.mi.it.

IL PROGRAMMA

Ritrovo dei partecipanti: ore 9,45 in piazza della Resistenza (fronte LaBolla Teatro)

Partenza in pullman: ore 10

Visita guidata al Memoriale: ore 10,45

Rientro in pullman previsto per le ore 13 circa

Disponibilità 50 posti

È possibile vedere il documentario La Memoria restituita al seguente link: https://youtu.be/ak-2Kyts008

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia