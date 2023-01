Il grande basket americano NBA è di casa su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di ammirare da vicino tutti i grandi campioni grazie a Sky Sport NBA (ch 209), il canale dedicato e di riferimento del torneo a stelle e strisce, acceso 24 ore su 24, anche con highlights, sintesi dei match, rubriche, speciali e le analisi delle partite, oltre alle dirette degli incontri e alle differite del giorno dopo.

Da non perdere, oggi 16 gennaio, “NBA 360”, la Diretta Basket NBA in onda in occasione del ”Martin Luther King Day”, la tradizionale giornata che la pallacanestro a stelle e strisce dedica annualmente al grande esponente politico, attivista e leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani negli ’50 e ‘60.

7 partite in contemporanea live a partire dalle ore 20.30 su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno, cui farà seguito, a mezzanotte, un alto match, sempre in diretta, Memphis Grizzlies-Phoenix Suns.

Video, notizie, statistiche, risultati, approfondimenti e contenuti digitali originali saranno disponibili sul sito skysport.it/nba, da sette anni ormai il sito ufficiale NBA in Italia, per essere sempre informati e aggiornati, anche in tempo reale, su quanto succede nel campionato professionistico USA.