L’attrice di “The End of the F***ing World” e “Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker” interpreta l’artista americana, Whitney Houston, scomparsa dieci anni fa, nel biopic “I Wanna Dance With Somebody”, in uscita il 22 dicembre nelle sale cinematografiche italiane e mondiali.

Naomi Ackie, scritturata per interpretare Whitney Houston in “I Wanna Dance With Somebody”, film sulla sua vita.

La Ackie, che ha compiuto 30 anni il 2 novembre, non è nuova al grande schermo. Prima di interpretare la Houston, ha lavorato a titoli come “The End of the F***cking World”, “Star Wars: The Rise of Skywalker” e “Master of None”, tra gli altri.

Ackie è nata e cresciuta nel quartiere londinese di Walthamstow, con i genitori, il fratello e la sorella.

Sua madre, morta qualche anno fa, lavorava per il Servizio Sanitario Nazionale e suo padre, ora in pensione, per il sistema di trasporti di Londra.

“Settore pubblico, classe operaia”, ha dichiarato Ackie.

Dopo la partecipazione alla saga galattica ha lavorato al film “The Score” e alla serie “Small Axe” e alla terza stagione di “Master of None”, in cui ha avuto un ruolo da protagonista.

Il lavoro successivo è stato “I Wanna Dance With Somebody”, in cui ha accettato la sfida di interpretare Whitney Houston.

“È facile essere intimiditi da una cosa del genere, e non fraintendetemi, lo sono davvero”, ha dichiarato recentemente in una intervista.

“Ma sto anche cercando di abbracciarlo e di dire: cosa posso fare con questo? Come posso raccontare la sua storia da un luogo di verità?”.

Il film, che prende il titolo da una delle sue canzoni, cerca di ritrarre i diversi lati dell’artista, dalla bambina che cantava in un coro alla star che è diventata.

Il film, durante la sua realizzazione, ha trovato pieno appoggio dalla famiglia della cantante scomparsa.

La voce della Houston è l’originale per quando la Ackie canta i brani dell’artista.

La Houston è morta nel febbraio 2012 a Los Angeles all’età di 48 anni a causa di un annegamento accidentale nella vasca da bagno, che ha comportato anche malattie cardiache il noto abuso di sostanze stupefacenti di cui era vittima.

