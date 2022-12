Marijuana legale in Italia, un commercio online fiorente

Il commercio della marijuana legale in Italia

Parlare di marijuana legale in Italia, è ancora argomento di grande tabù. C’è ancora poca informazione in merito e spesso si creano dei luoghi comuni che portano solo una grande confusione. Iniziamo con il sottolineare che cannabis e marijuana legale, presentano differenze, Principalmente per cannabis si intende la pianta con il principio di THC molto alto, mentre per marijuana legale, si intende un prodotto privo dell’ elemento “drogante”. E se le origini della parola marijuana sono spesso state attribuite al Messico, un’altra teoria, riporta che furono dei coloni cinesi ad introdurre in America la pianta si Canapa, chiamata da loro “Ma ren hua”, ovvero fiore del seme di canapa.

La cannabis light ai giorni nostri

Attualmente la cannabis light è legale. Può essere coltivata e lavorata, ed è possibile comprare cannabis online . nonostante questo tipo di cannabis sia stata legalizzata ormai da qualche anno, nelle persone c’è ancora un pò di scetticismo, Ovviamente la risposta è molto semplice. Se non fosse stata legalizzata, non potrebbe essere venduta, specie nei negozi online, visibili in trasparenza da tutto il mondo web. Attualmente quindi, è possibile e consentito acquistare cannabis light in Italia.

Cosa dice il nuovo Governo sul tema della cannabis ?

Non sembra essere molto d’accordo sull’utilizzo e la legalità della Cannabis light. E’ stata infatti ripresa una proposta di legge, presentata nel 2019 da Maurizio Gasparri, allora Senatore di Forza Italia. Vedremo ora quali saranno i passi successivi. Per il momento ricordiamo che l’utilizzo e la vendita della cannabis light è legale ameno chè i valori di THC siano superiori allo 0,5%.

La cannabis nella sanità

L’utilizzo della pianta a fini medici, è oggetto di un progetto pilota per la produzione di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis. La produzione è stata effettuata in conformità alle convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope recepite con leggi nazionali e attenendosi alla normativa europea in materia di sostanze attive ad uso umano, garantendo l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Infine, quali sostanze contiene la Cannabis e come influisce sulla mente?

I principali effetti sulla mente sono euforia, sedazione e rilassamento. Questi effetti sono dovuti al fitocannabinoide nella Cannabis, al Δ9-tetraidrocannabinolo ,THC. Nella pianta sono poi presenti i composti di cannabinolo CBN e il cannabidiolo CBD.