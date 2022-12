I tributi a Dame Vivienne Westwood si sono moltiplicati dopo la morte della “regina indiscussa della moda britannica”.

È morta “serenamente e circondata dalla sua famiglia” a Londra, ha dichiarato la sua casa di moda in un comunicato.

La Westwood, 81 anni, si è fatta conoscere con i suoi controversi stili punk e new wave negli anni ’70 e ha continuato a vestire alcune delle più grandi star della moda.

Il collega Marc Jacobs ha dichiarato di avere il cuore spezzato e che la stilista “non ha mai mancato di sorprendere e scioccare”.

Rendendo omaggio alla sua vita e al suo lavoro, ha scritto su Instagram: “Sei stata la prima. Sempre. Continuo a imparare dalle tue parole e da tutte le tue straordinarie creazioni”.

Dopo l’annuncio, il marito e partner creativo della Westwood, Andreas Kronthaler, ha dichiarato: “Continuerò a portare Vivienne nel mio cuore.

“Abbiamo lavorato fino alla fine e lei mi ha lasciato molte cose da fare”.

La Westwood è salita alla ribalta con i suoi modelli androgini, le sue magliette con slogan e il suo atteggiamento irriverente nei confronti dell’establishment.

Era anche conosciuta come una convinta attivista e portava in passerella le cause che le stavano a cuore, come il cambiamento climatico.

La Westwood, nata nel Derbyshire, ha lavorato come insegnante di scuola elementare, prima di fondare il negozio di abbigliamento Let It Rock in King’s Road a Chelsea con l’allora socio Malcolm McLaren nei primi anni Settanta.

L’attività fu poi ribattezzata Sex e McLaren iniziò a gestire una band punk rock composta da clienti abituali del negozio: i Sex Pistols. I Sex Pistols divennero famosi nel 1976 indossando le creazioni di Westwood e McLaren.

Il cantante Boy George, che ha incontrato per la prima volta la Westwood all’inizio degli anni Ottanta, l’ha definita “grande e ispiratrice” e “senza dubbio… la regina indiscussa della moda britannica”.

La stilista e Spice Girl Victoria Beckham l’ha definita “stilista e attivista leggendaria”.

Ha creato tre abiti per la star di Sex and the City in tre giorni per consentirle di partecipare alla prima di un film, dopo che altri modelli erano risultati inadatti.

La top model Claudia Schiffer ha scritto che “la voce unica della Westwood sarà insostituibile e ci mancherà”.

Nel 1992 ha sposato Kronthaler, un suo ex studente di 25 anni più giovane. Kronthaler è diventato direttore creativo della sua azienda e negli anni successivi è stato sempre più dedicato al lavoro di design della maison Westwood.

Negli anni Duemila, la Westwood disegnava abiti da sposa per modelle del calibro di Dita Von Teese, che ha indossato il suo abito viola per sposare il cantante Marilyn Manson, e per la principessa Eugenie, che ha indossato i modelli della Westwood per il matrimonio del principe William e Catherine.

Tra i momenti memorabili della passerella, le sue scarpe con plateau di nove pollici, che hanno fatto inciampare la modella Naomi Campbell.

I suoi modelli sono stati utilizzati anche nella versione cinematografica di Sex And The City del 2008.

Oltre a occuparsi di cambiamenti climatici, la Westwood si è schierata a favore del rilascio del fondatore di WikiLeaks Julian Assange, che sta lottando contro l’estradizione negli Stati Uniti per affrontare le accuse previste dalla legge sullo spionaggio.

Nel luglio 2020, si è vestita di giallo canarino entrando in una gabbia per uccelli gigante, mettendo in guardia “l’impiccagione” di Assan.

