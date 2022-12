Encomio per l’agente della Polizia locale Fabrizio Gambardella che lascia il Comando di Bollate in direzione Senago.

La consegna dell’attestato è avvenuta ieri mattina, lunedì 12 dicembre, in Comune, quando il Sindaco Francesco Vassallo ha premiato e ringraziato l’agente per la sua dedizione e il suo impegno costante nel garantire la sicurezza cittadina.

Fabrizio Gambardella aveva già ricevuto due riconoscimenti da parte dell’Amministrazione di Bollate per il suo impegno in attività di polizia stradale; in particolare per l’azione del 4 Settembre 2020, svolta con i colleghi.

In quell’occasione gli agenti di Bollate hanno fermato e reso inoffensivo un soggetto pericoloso che circolava in città; il soggetto è stato arrestato dopo un inseguimento.

https://comune.bollate.mi.it

