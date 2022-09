“Milano Bike Challenge” è promossa da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Biciclettae riservata alle aziende delle provincie di Milano e Monza Brianza, ai loro dipendenti e collaboratori.

PARTECIPARE È SEMPLICISSIMO, BASTA PEDALARE! (…ma prima bisogna registrarsi)

La prima cosa da fare, a partire dal 16 settembre, è iscrivere l’azienda alla challenge compilando l’apposito MODULO presente sul sito FIAB. La persona che effettua la registrazione (mobility manager, risorse umane o altra figura) diventa automaticamente il champion del team aziendale, ovvero il referente e, se lo desidera, può lui stesso partecipare alla challenge.

FIAB approverà l’iscrizione dell’azienda e da quel momento tutti i dipendenti i e collaboratori che vogliono partecipare alla MILANO BIKE CHALLENGE si iscrivono scaricando l’app Cycle2Work (disponibile sugli store Android e Apple) e compilando la sezione “iscriviti come ciclista” in cui potranno indicare l’azienda di appartenenza.

A partire dal 22 settembre si inizia a pedalare, per almeno 10 minuti e per ogni necessità (spostamenti casa-lavoro, commissioni, svago, ecc). È sufficiente attivare il GPS e cliccare su “In sella!” all’interno dell’app Cycle2Work per registrare tutte le pedalate effettuate fino al 31 ottobre.

Mentre si va in bici l’app registra il tempo di percorrenza, la CO2 risparmiata e la distanza percorsa in km, la velocità in tempo reale in km/h e la velocità media, con la possibilità di mettere in pausa la rilevazione se si decide di fare una sosta lungo il tragitto.

Al termine di ogni pedalata si deve “salvare” il percorso, che può essere consultato nello storico delle attività, mentre, nella sezione classifica, si può tenere sotto controllo la propria posizione personale rispetto ai colleghi e agli altri partecipanti e quella della propria azienda rispetto alle altre organizzazioni iscritte.

Il punteggio di ciascuna squadra aziendale è la somma dell’azione di tutti i lavoratori aderenti al team.

Vincono le organizzazioni (imprese, enti, società ecc.) che saranno state capaci di mettere in sella più collaboratori, ma anche i lavoratori-ciclisti che avranno risparmiato le maggiori emissioni di CO2 grazie ai km percorsi in questo mese e mezzo (per i tragitti casa-lavoro o nel tempo libero).

Oltre a invogliare le persone e le aziende a fare un passo concreto verso la mobilità attiva e sostenibile e apprezzare i benefici fisici, economici e sociali della bicicletta, le imprese potranno richiedere, al termine della challenge, il calcolo della C02 risparmiata grazie alle effettuate pedalate dei loro dipendenti e calcolate dall’app Cycle2Work, e potranno utilizzare questo dato come contenuto delle proprie politiche di sostenibilità.

CHI VINCE LA MILANO BIKE CHALLENGE ?

Essendo previste categorie e classifiche diverse all’interno della gara, i vincitori della MILANO BIKE CHALLENGE 2022 saranno tanti.

Per quanto riguarda le “aziende” saranno premiati i primi 3 team di due differenti classifiche: quella per l’“impegno aziendale” (ovvero le realtà che hanno pedalato con maggior frequenza e che hanno messo in sella il maggior numero di collaboratori) e quella della “CO2 risparmiata e km percorsi”.

Poiché le aziende che partecipano alla challenge sono suddivise in categorie in base al numero dei dipendenti (micro, piccole, medie e grandi imprese), sul podio nella premiazione andranno dunque ben 24 imprese diverse.

Classifica unica per i “lavoratori ciclisti”: tra coloro che hanno pedalato tra il 22 settembre e il 31 ottobre saranno premiati i primi tre classificati per “CO2 risparmiata e km percorsi”.

Tra i premi in palio numerosi abbonamenti a BikeMi, il servizio bike sharing del Comune di Milano gestito da ATM che si avvale del software Clear Channel.

Nell’ultima edizione pre pandemia, la MILANO BIKE CHALLENGE ha coinvolto oltre 7.400 lavoratori che hanno pedalato per 8 milioni di km con un risparmio di emissioni di CO2 pari a 290,195 kg.

Per maggiori informazioni: https://fiabitalia.it/eventi/milano-bike-challenge-2022/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/BikeToWorkFIAB

