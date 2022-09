Proyecto Lucumi è una associazione fondata da anni, dal Maestro e Coreografo di ballo Leonardo Martinez Moya

Da anni il loro progetto prevede corsi di salsa cubana, balli di coppia, reggaeton dance , bachata fusion, merengue, rumba cubana e altri balli caraibici, insegnati dal Maestro e da altri validi collaboratori.

Le lezioni #afrocubano sono con musica dal vivo di @yamilcastillo y su grupo #bakinikini

Settembre è il mese giusto per cominciare o riprendere delle sane abitudini, tra cui quelle che fanno stare bene mentalmente, fisicamente e in cui ci si diverte!

Ballare, imparare al ritmo di musica è sicuramente fonte di svago e di carica emozionale. E se non avete un compagno o compagna con cui cimentarvi in questa esperienza, lo troverete alla scuola

Alla sede Novatese, in via dell’Edilizia, da settembre si è aggiunta la sede di Milano “Progetto Danza” , in via Bicetti, angolo via Varesina

Inoltre sono attivi i corsi di Yoga e Pilates Flow, danze afro al femminile, gestualità al femminile e latin dance kids

Proyecto Lucumi si esibirà domenica 18 settembre al parco Ghezzi di Novate, dalle 15 alla Festa dello Sport.

E’ inoltre prevista una prova prima dell’iscrizione

Informazioni: 347.9174360 – 331 989 7880