E’ accaduto stamattina

In un cantiere in via Pasolini a Milano. Un operaio di origini egiziane di 32 anni, è stato schiacciato da un pantografo elevatore, mentre rimuoveva uno skydeck, il telaio in alluminio dei solai.

Sul posto sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco e Ats.

L’operaio è molto grave ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda.

Vigili del Fuoco

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia