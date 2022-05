Francesco Renga: “Mille errori”, il nuovo singolo in Radio

FRANCESCO RENGA torna in radio con “MILLE ERRORI” (Epic / Sony Music), il nuovo singolo fuori venerdì 13 maggio.

Prodotto da Umberto Iervolino e mixato da Pino “Pinaxa” Pischetola, “Mille Errori” è una ballad introspettiva che parla di bilanci, del riconoscersi negli errori che si sono commessi nel corso della propria vita e nell’accettarsi per ciò che si è, con pregi e difetti.

L’artista tornerà live da luglio in tutta Italia con “ESTATE 2022”.

Queste la date al momento confermate:

il 19 luglio in Piazza Trento e Trieste a FERRARA in occasione del Ferrara Summer Festival,

il 23 luglio in Piazza Dossetti a NOICATTARO (Bari), il 24 luglio in Piazza Monte Tabor a VICO DEL GARGANO (Foggia),

il 28 luglio al Teatro sulla Laguna di ORBETELLO (Grosseto) in occasione del Festival Le Crociere,

il 29 luglio alla Summer Festival Area Impianti Sportivi di MIRANO (Venezia), il 16 agosto al Campo Sportivo di SAVELLI (Crotone),

il 17 agosto all’Area Eventi Lungomare di ROCCA IMPERIALE (Cosenza).

I biglietti sono disponibili nei circuiti di vendita autorizzati. Per info: www.friendsandpartners.it

