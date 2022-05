A 4 anni dal suo ultimo album, certificato triplo platino, “DAVIDE”, venerdì 13 maggio uscirà “ECLISSI” (Tanta Roba Label/Island/Universal Music), nuovo progetto discografico del rapper, anticipato nelle scorse settimane dall’omonimo singolo con uno dei maggiori cantautori ed esponenti dell’urban italiano: NEFFA.

“Eclissi” di Gemitaiz feat. Neffa (Tanta Roba Label/Island/Universal Music), prod. PK, è già fuori ovunque al link https://isl.lnk.to/eclissi.

Ieri, lunedì 9 maggio, Gemitaiz ha deciso di rivelare ai fan la tracklist completa di “ECLISSI”, album già disponibile in pre-order e pre-save al link https://island.lnk.to/eclissi:

Adesso (prod. Ombra, Polezsky)

Ciao baby (prod. Mixer T, Stabber)

Eclissi feat. Neffa (prod. PK)

Jorge Lorenzo feat. A$AP Ferg (prod. Frenetik & Orang3, Mixer T)

Top feat. MadMan (prod. PK, Mixer T)

Pornstar feat. Sfera Ebbasta (prod. Mixer T)

Rollin’ pt. 2 (prod. Ombra)

Silenzio (prod. MACE)

Pochette feat. Noyz Narcos (prod. Sine)

O. feat. Coez & Marracash (prod. Gemitaiz)

Quando sto con te (prod. Frenetik & Orang3)

Ogni volta feat. Venerus (prod. Ombra)

Qua con me (prod. Ombra, Grindalf)

“ECLISSI” è un lavoro che l’artista valuta come uno dei suoi più completi a livello di sound. “I due anni di pandemia hanno senza dubbio influenzato la mia scrittura, ma non diminuito – commenta Gemitaiz – L’eclissi di sole è un evento raro quanto speciale. Può risultare triste o intimo ma mai banale. Il disco verte molto sul fascino della solitudine.”

Parlando ai fan suoi social, il rapper ha anche raccontato: “Ormai è difficile spiegare quanto sia complicato soddisfare tutti con la musica. Soprattutto in questi ultimi anni dove la musica è stata ridotta all’osso e il marketing che c’è dietro sembra avere la precedenza. Io sono sempre stato uno che si sa adattare e sa stare al passo con i tempi, perché rinnovarsi e competere è bello. Ma non è tutto. Questo per dirvi che si, anche a 13 anni di distanza dal mio primo progetto solista, la paranoia e la voglia di dare il massimo sempre non sono cambiate, forse è cambiato quello che io considero il massimo rispetto a quello che si aspetta il pubblico. Il disco che uscirà trovo che sia la perfetta evoluzione dopo “Davide” e che ci sia tutto quello che avevo dentro. Non è un disco leggero. Fino al giorno dell’uscita per me sarà un po’ come stare in un limbo, sapendo di non poterne uscire se non quando queste canzoni saranno anche vostre.”

L’uscita del nuovo progetto discografico farà da apripista a una stagione estiva che vedrà Gemitaiz calcare i maggiori palchi dei festival italiani. Di seguito gli appuntamenti annunciati del “ECLISSI SUMMER TOUR 2022”, organizzato da Magellano Concerti insieme a Tanta Roba Label:

18 GIUGNO – ROMA – ROCK IN ROMA

28 GIUGNO – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

30 GIUGNO – PORDENONE – PORDENONE LIVE 2022 (PARCO SAN VALENTINO)

5 LUGLIO – LEGNANO (MI) – RUGBYSOUND

6 LUGLIO – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

9 LUGLIO – SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA FESTIVAL

16 LUGLIO – BRESCIA – ARENA CAMPOMARTE

22 LUGLIO – CATANIA – CATANIA SUMMER FEST (VILLA BELLINI)

17 AGOSTO – GALLIPOLI (LE) – SOTTOSOPRA FEST (PARCO GONDAR)

27 AGOSTO – PRATO – PRATO È SPETTACOLO

Info e biglietti su: www.magellanoconcerti.it e www.ticketone.it

I concerti estivi di Gemitaiz, durante i quali sarà accompagnato dall’ormai storico amico e producer Mixer T, saranno l’occasione per ascoltare e cantare, per la prima volta live, i brani di “ECLISSI” e quelli contenuti nell’ultimo episodio del suo mixtape, “QVC – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9”.

