Sergio Bonelli Editore presenta il secondo capitolo della saga di NERO di Emiliano e Matteo Mammucari, questa volta con i disegni di Alessio Avallone, in uscita nelle librerie e nelle fumetterie italiane il prossimo 28 aprile.

La storia racconta le vicende di due guerrieri: uno arabo, Nero, e uno cristiano, lo Straniero d’Oltremare, un cavaliere atipico che usa armi empie, conosce la medicina araba e molti antichi testi esoterici. I due combattono fianco a fianco, sullo sfondo delle Crociate, per fronteggiare una misteriosa e terribile minaccia che incombe sull’umanità intera. Co-protagonista femminile è Nizarita, forse la combattente più abile della Siria.

In questo volume la fortezza di Tell Bashir rischia di capitolare sotto i colpi degli assedianti franchi. Intanto Nero, guerriero arabo, indisciplinato ma indomito in battaglia, scopre che suo zio, il Qādī della fortezza di Tell Bashir, ha un piano per risvegliare un antico demone. Decide allora di ostacolarlo in ogni modo possibile, anche se questo significa dover combattere contro i propri alleati.

Nessuno può immaginare che presto il mondo non sarà più lo stesso…

Il volume cartonato è arricchito da una postfazione intitolata Rivelazioni che regala al lettore uno sguardo dietro all’universo e alla genesi di NERO.

Esclusivamente nelle librerie del circuito Manicomix e sul sito Bonelli NERO è disponibile anche nella sua versione variant che contiene una stampa esclusiva della copertina.

