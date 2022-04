Si inaugura sabato 23 aprile dalle ore 18,00 Controcorrente LIVE, il programma radiofonico condotto da Doriana Tozzi, evoluzione della rubrica Controcorrente su Radio Contatto.

La particolarità

La particolarità di Controcorrente LIVE è la sua duplice natura di programma radiofonico ma interamente condotto dal vivo all’interno di un locale, il Ninetythree Lounge Bar di Margherita di Savoia. Nel caldo scenario del lungomare, avvolti dai mille colori dei tramonti e dalle sfumature dorate della spiaggia margheritana, sorseggiando gli ottimi aperitivi di uno dei migliori locali della zona, ogni sabato fino al 2 luglio verranno presentati alcuni libri dalle diverse tematiche ma tutti intimamente “controcorrente”, ossia contro i luoghi comuni e l’omologazione del pensiero.

Per inaugurare la rassegna verrà presentato il libro “Musica migrante – Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo”, di Luca D’Ambrosio (edito da Arcana Edizioni).

“Prendendo spunto dalle drammatiche testimonianze dei migranti arrivati in Italia all’inizio del terzo millennio, l’autore di questo libro decide di partire alla scoperta delle musiche di un intero continente: l’Africa. È un viaggio narrativo intrapreso con curiosità, entusiasmo e persino un pizzico di incoscienza che, tuttavia, riesce a mettere in evidenza alcuni aspetti umani, storici, culturali e finanche statistici di un universo musicale estremamente vasto e multiforme. È il background di una nuova generazione costretta ad abbandonare la propria terra, giovani africani che hanno attraversato prima il deserto e poi il Mediterraneo nel rischioso tentativo di trovare un futuro migliore, portandosi dietro un bagaglio di suoni e memorie che viaggiano sempre di più sulla Rete. Musica migrante è un libro sui generis che racconta e analizza con semplicità e leggerezza la “musica africana”, fra tradizione e nuove contaminazioni, alla luce di una società e di un mercato discografico sempre più globalizzati e digitali”.

Luca D’Ambrosio

Luca D’Ambrosio è un blogger con la passione per la musica. Ideatore e responsabile di Musicletter.it e del “Premio nazionale dedicato al giornalismo musicale sul web”, ha scritto per webzine (Sentireascoltare, Extra! Music Magazine) e riviste (Il Mucchio Selvaggio, Gazzetta Italia, La Rivista). È membro della giuria delle Targhe Tenco nonché autore dei volumi “La musica, per me” e “Musica per cani”, entrambi editi da Arcana Edizioni.

Al termine della presentazione si esibiranno i 2the per chiudere l’evento tra magiche note e armonia.

Controcorrente LIVE

Controcorrente LIVE è condotto dal vivo presso il Ninetythree Lounge Bar in via Rosa Cafiero n.22 a Margherita di Savoia (BT) e tutte le puntate saranno trasmesse in differita il mercoledì successivo dalle ore 21,00 su Radio Contatto (www.radio-contatto.com).

Altri articoli Dietro la Radio su Dietro la Notizia

Il blog di Luca D’Ambrosio (lucadambrosio.blogspot.com)