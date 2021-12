Tazenda: “Oro e Cristallo”, il nuovo singolo

Da ieri venerdì 17 dicembre, è in radio e in digitale “”Oro e Cristallo”, il nuovo singolo dei Tazenda in collaborazione con il tenore sardo Matteo Desole, estratto dall’ultimo album “Antìstasi” (Vida Records / Believe / Discoteca Laziale – https://backl.ink/144245681).

Disponibile anche il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3EA5HAXos8o

La band si esibirà questa sera dalle ore 21:00, all’Auditorium Conservatorio a Cagliari.

I biglietti dei concerti sono acquistabili al seguente link: https://www.tazenda.it/gli-ultimi-tour-dei-tazenda/.

“Oro e Cristallo” rappresenta una contrapposizione molto frequente nello stile dei Tazenda, da sempre alla ricerca di contaminazioni per dare sfogo all’incessante spinta verso il nuovo e per sfuggire allo stereotipo di band etno-pop sarda.

Proprio in questa chiave va letta la collaborazione con il giovane cantante di Opera Matteo Desole e con l’orchestra classica diretta dal Maestro Stefano Garau, in un omaggio alla melodia all’italiana.

«Abbiamo valicato le regole di ciò che pensiamo sia l’amore – raccontano i Tazenda – Non il mercanteggiare servizi emotivi e fisici, ma fluttuare liberamente senza una precisa connotazione della nostra individualità. La musica riesce sovente a parlare in punta di versi senza scivolare nel giudizio della mente imprigionata negli schemi appresi. Almeno nella teoria abbiamo cercato di immaginare un amore intriso di stelle. La musica d’autore e il mondo classico si innamorano con grande leggerezza in questo nostro singolare brano. Siamo stati testimoni di una forza che ci ha guidato verso il cuore di quello che è diventato Oro e Cristallo».

Il singolo è estratto da “ANTÌSTASIS” (dal greco classico “Resistenza”), disco che incontra tradizione e innovazione, in cui si raccontano storie di vita comune tra debolezze, paure e speranze riposte nel futuro. 11 brani inediti (più 1 remix), in lingua sardo-logudorese e italiano, in cui si fondono il desiderio di esplorazione, l’attenzione di produzioni moderne e la ricerca della semplicità stilistica e vocale.

www.facebook.com/TazendaUfficiale

www.twitter.com/TAZENDA1

www.instagram.com/tazenda_official

www.youtube.com/user/itazenda

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia