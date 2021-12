Caetano Veloso: disponibile la versione CD di “Meu Coco”

È uscita ieri venerdì 17 dicembre, la versione CD di “Meu Coco”, il nuovo album di inediti del cantante e compositore, vincitore di 13 Latin Grammy e 2 Grammy Awards, CAETANO VELOSO.

Il disco, già disponibile in digitale (https://meucoco.lnk.to/CaetanoVeloso), arriva a 9 anni di distanza dall’ultimo album di inediti “Abraçaço” ed è il primo con Sony Music.

“Meu Coco” è un viaggio nella testa di Veloso, che parte dal ritmo del brano “Meu Coco” dal quale ha preso poi forma tutto il disco.

«Sono passati nove anni da quando ho pubblicato un album di inediti. Alla fine del 2019, ho sentito un forte desiderio di registrare nuovo materiale da solo. Tutto è iniziato con un giro di chitarra che sembrava delineare qualcosa che (se eseguito come sognavo) sarebbe suonato originale a qualsiasi pubblico in qualsiasi parte del mondo – racconta Caetano Veloso – Ogni traccia del nuovo album ha una vita tutta sua Questo è un album di quantità e intensità. La canzone portante, “Meu Coco”, ha mantenuto alcuni dei ritmi immaginati, ora con le percussioni di Márcio Vitor. Ma l’arrangiamento orchestrale che la rallegra è stato creato da Thiago Amud, un giovane artista di Rio de Janeiro la cui esistenza racconta l’autenticità dell’amore brasiliano per la canzone popolare».

Un disco che affronta temi importanti per l’artista come la società, l’antropologia, la politica e l’amore.

Caetano Veloso è l’artista brasiliano che ha vinto più premi ai Latin Grammy – un totale di tredici trofei – oltre ad essere stato premiato dall’Accademia come “Person of the Year” nel 2012. Con più di cinquanta album all’attivo e collaborazioni nelle colonne sonore di film come “Hable con Ella” di Pedro Almodovar e “Frida” di Julie Taymor.

Tracklist “Meu Coco”

1 Meu Coco

2 Ciclâmen do Líbano

3 Anjos Tronchos

4 Não Vou Deixar

5 Autoacalanto

6 Enzo Gabriel

7 GilGal

8 Cobre

9 Pardo

10 Você-Você

11 Sem Samba Não Dá

12 Noite de Cristal