Disponibile in streaming e in digitale “Urban Tribal” (https://bfan.link/urban-tribal), il terzo singolo del duo composto dalla violinista Eleonora Montagnana e dal compositore Filippo De Paoli, che anticipa “Contrasti”, l’album che uscirà venerdì 26 novembre, realizzato attraverso crowdfunding grazie a un pubblico che ha creduto nel potenziale del progetto.

Urban Tribal, come preannuncia il titolo, è un contrasto di stili ed atmosfere. È un viaggio antico che si ritrova in un mondo contemporaneo. È la ricerca di un’attitudine persa, di un pellegrinaggio antico che chiede risposte attuali.

Il progetto nasce in risposta alle nuove esigenze dettate dal particolare periodo storico.

Coinvolti nella composizione di alcuni brani originali utilizzati come colonna sonora per una produzione internazionale, Filippo De Paoli ed Eleonora Montagnana si sono “virtualmente” trovati nel mezzo di una collaborazione che si è rivelata immediatamente e spontaneamente favorevole ed efficace.

L’incontro ha dato inizio ad un processo istintivo e l’urgenza creativa dei due artisti è stata tale che il progetto musicale ha preso vita subito, con pochi messaggi vocali, qualche email e una telefonata.

I due musicisti non solo non si conoscevano prima e non avevano la minima idea che le loro capacità compositive si potessero rivelare così complementari, ma si sono incontrati per la prima volta dal vivo soltanto pochi giorni fa.

Eleonora Montagnana è una violinista, autrice, performer e attrice italiana. Di formazione classica si è laureata nel 2012 al Conservatorio G. Tartini di Trieste, proseguendo poi l’attività musicale collaborando con importanti Orchestre come la “Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna”, l’OGI, L’Orchestra Filarmonica Italiana e molte altre realtà.

