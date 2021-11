Natale – Merlo, presidente Federlogistica, a 24 Mattino su Radio 24: Prodotti tecnologici mancheranno per Natale

“Alcuni prodotti non si troveranno per Natale, soprattutto la parte elettronica, c’è un prodotto emblematico che è la PlayStation 5 che, per l’assenza di semiconduttori e di chip, per i ritardi di produzione e la fine della scorta, è introvabile ormai da un anno, cosa che prima era impensabile.

Così come moltissimi altri prodotti che non riusciranno a partire e che importiamo noi, così come quelli che esportiamo, molti prodotti italiani alimentari faticheranno ad arrivare sulle tavole straniere in tempo per le feste”. Lo ha detto Luigi Merlo, presidente Federlogistica, a 24 Mattino su Radio 24.

