“Travel” raccoglie brani originali scritti a quattro mani dal trombettista Marco Vezzoso e dal pianista Alessandro Collina. Le composizioni sono state poi eseguite dal duo insieme al celebre percussionista Trilok Gurtu, padre della world music, e Dominique Di Piazza, uno dei migliori bassisti al mondo, che si sono ritrovati in studio di registrazione a distanza di 30 anni dalla loro storica tournée mondiale con il chitarrista John McLaughlin.

Un progetto discografico di musica strumentale che mette in mostra una commistione di tradizioni, generi ed esperienze musicali, anticipato dal brano “Breathing Istanbul” il cui video è stato realizzato con riprese tratte dall’incontro artistico in studio di registrazione dei quattro musicisti (https://youtu.be/w5s4aVJv694).

Questa la tracklist di “Travel”:

“Breathing Istanbul”,

“A Tuk Tuk for Phomn Pehn”,

“Oslo No Light”,

“Wake Up in Manila”,

“Jakarta’s Skyline”,

“Moonlight in Prague”,

“Canton’s Mood”,

“A Foggy Tokyo”.

www.marcovezzoso.com – www.alessandrocollina.it – www.artinlive.org

