“Il mestiere di grafico – oggi” – 26 novembre 2021 – 23 gennaio 2022

Triennale Milano e AIAP – Associazione italiana design della comunicazione visiva presentano Il mestiere di grafico – oggi, a cura di Marco Tortoioli Ricci, una mostra/laboratorio che intende indagare la natura del mestiere del grafico in chiave contemporanea.

Il progetto nasce dal ciclo di talk tenuti da luglio a settembre 2021 nell’ambito di Triennale Estate. Gli incontri, concepiti come laboratorio di preparazione, sono serviti a introdurre una serie di tematiche – Formazione e Progetto, Impresa e Progetto, La grafica artigiana, La grafica programmata – attraverso esempi pratici e militanti offerti dai relatori coinvolti. Il titolo, della mostra e degli incontri, riprende il noto volume di Albe Steiner per rendere chiaro che, riferendosi a quella radice culturale, il progetto espositivo vuole indagare quanto dell’impegno e della tensione civile di quella stagione si possa ancora rintracciare nella produzione dei giovanissimi di oggi.

Proprio a partire dagli spunti e dalle tematiche emersi durante il ciclo di incontri la mostra offre una ricognizione sulla grafica contemporanea in Italia, in cui è esposto il lavoro di giovani progettisti che stanno ridefinendo i confini della professione, tra sperimentazione accademica, attivismo territoriale, autoimpresa, formazione indipendente, programmazione, data visualization, decolonizzazione, ibridazione dei canali e multidisciplinarietà.

Attraverso circa 90 progetti, l’obiettivo della mostra è indagare la contemporaneità del mestiere di grafico in Italia per far emergere non solo i contenuti e il linguaggio visuale che caratterizza la produzione grafica di giovani di talento, ma anche le difficoltà amministrative e fiscali nell’organizzarsi per sostenersi e continuare a fare sperimentazione, la volontà attraverso il proprio lavoro di ristabilire un contatto con la comunità in cui si risiede, indagare l’effettiva necessità del progetto nel dare risposta a molte delle istanze che caratterizzano il nostro tempo.

La mostra e la serie di incontri rientrano in una più ampia collaborazione tra Triennale Milano e AIAP. Le due istituzioni hanno infatti siglato un accordo per arricchire il nuovo allestimento del Museo del Design Italiano di Triennale, da luglio 2021, con una selezione dei materiali del CDPG (Centro di Documentazione del Progetto grafico) di AIAP. Grazie a questo accordo, una significativa selezione dei fondi del GDPG sarà esposta a rotazione e renderà visibile al grande pubblico l’importanza e il valore culturale di questo archivio.

Informazioni

Il mestiere di grafico – oggi

26 novembre 2021 – 23 gennaio 2022

In collaborazione con: AIAP – Associazione italiana design della comunicazione visiva

A cura di: Marco Tortoioli Ricci

Ingresso: libero

Orari Triennale Milano:

martedì – domenica

11.00 – 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00)

www.triennale.org

