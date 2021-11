Senhit è stata invitata ad esibirsi al Het Grote Songfestivalfeest 2021 https://hetgrotesongfestivalfeest.nl/, il più grande festival dedicato ai protagonisti dell’Eurovision Song Contest, che si terrà il 9 dicembre alla Ziggo Dome Arena di Amsterdam con pochi grandi artisti selezionati, tra i più amati dai fan eurovisivi.

Artista poliedrica, cantante, attrice e performer, nata a Bologna ma cittadina del mondo, vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida e Steve Aoki.

Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, Senhit ha conquistato fan in tutto il mondo! “Adrenalina” ha superato 12 milioni di stream ed è entrata in classifica in 22 Paesi.

È uscito in radio e in digitale “Adrenalina ft. Flo Rida (Steve Aoki remix)”, una nuova veste per il brano già travolgente, che aggiunge energia e fa esplodere il ritornello.

“Adrenalina ft. Flo Rida (Steve Aoki remix)” ha superato 2 milioni di streaming ed è stato inserito in oltre 25 mila playlist di Spotify. Sta spopolando anche su Tik Tok, dove è stato utilizzato da star del social come @lennieenverga, @naileamichelle e @uonlad_. Il video (https://youtu.be/4OXGG7mBTZI) è entrato in rotazione sul canale statunitense di MTV.

www.senhit.com – www.facebook.com/senhitofficial/ – https://twitter.com/senhitofficial

www.instagram.com/senhitofficial/ – www.youtube.com/user/senhitofficial/featured

