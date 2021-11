Da domenica 21 novembre sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Nobody Is Perfect Experience”, il nuovo Ep di Veronica Vitale I-Vee contenente il brano “NOBODY IS PERFECT” con BOOTSY COLLINS, il bassista leggendario di James Brown e special guest di “An Evening With Silk Sonic”, il nuovo progetto del duo Bruno Mars e Anderson .Paak.

Prodotto negli Stati Uniti da Visionary Vanguard Records in collaborazione con Bootzilla Productions e distribuito da Amadea Music e The State51 Conspiracy, “Nobody Is Perfect Experience” contiene “Nobody Is Perfect”, brano che racconta di un drammatico addio tra un padre e una figlia, musicalmente impreziosito da particolari cambi ritmici repentini e dall’assolo di chitarra realizzato da Patrick J Hamilton, allievo di Eddie Van Halen.

Sulla scia dei temi affrontati in “Transparent”, un canto di rinascita e difesa contro ogni forma di bullismo, abuso di potere e di autolesionismo, Veronica Vitale ancora una volta usa la sua arte per battersi contro il razzismo, gli stereotipi fissi e la discriminazione, promuovendo il movimento di “Body Positivity”.

Questa la tracklist di “Nobody Is Perfect Experience”:

“Nobody Is Perfect”, “Nobody Is Perfect Liquid Fluid”, “The Making of Nobody Is Perfect”, “Nessuno È Perfetto Lyrics Mode” e “No Body Is Perfect Manifesto”.

