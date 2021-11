Pif ospite de “La Confessione” sul Nove

Il regista e conduttore tv si racconta al direttore Peter Gomez

Venerdì 19 novembre alle 22:45 sul Nove, live streaming su Discovery+

Torna sul Nove l’appuntamento con le interviste cult di Peter Gomez nel salotto tv de “LA CONFESSIONE”: venerdì 19 novembre alle 22:45 il direttore de ilfattoquotidiano.it intervista il regista e conduttore televisivo Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif.

Il regista de La Mafia uccide solo d’estate ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera artistica, dagli esordi a Mediaset come autore e inviato de Le Iene, fino al successo di pubblico e critica alla Festa del Cinema di Roma di quest’anno con il suo ultimo film, E noi come stronzi rimanemmo a guardare.

LA CONFESSIONE (14×30’) è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sulla piattaforma streaming discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.

