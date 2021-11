Elena Santarelli sostituisce Ornella Vanoni alla conduzione de “Le Iene” in onda stasera, martedì 16 novembre, in prima serata su Italia1.

Prevista per la puntata di martedì 23 novembre, la showgirl prende il posto della cantante che in questo momento si vede costretta a rimandare la sua partecipazione nella trasmissione per via di un forte stato influenzale.

Elena Santarelli – protagonista questa sera al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band – commenta così: “Spensieratezza, divertimento e riflessione, Le Iene hanno sempre rappresentato questo. Arrivo in anticipo per sostituire la Grande Ornella Vanoni, ma non potrò mai sostituirla in verità, lei è Ornella! Per stasera sono pronta a divertirmi, sapendo che la mia amica Alessia farà il tifo per me!”

Le Iene

