Da oggi, martedì 16 novembre, è online su YouTube il video di “L’amore crede l’amore può”, singolo del paroliere, compositore e cantautore Saverio Grandi, autore di alcune fra le più importanti canzoni del panorama discografico italiano con oltre 20 milioni di copie vendute.

“L’amore crede l’amore può”, scritto da Pacifico e composto da Saverio Grandi, è un brano che non parla d’amore, ma parla all’amore. Un sentimento raccontato come qualcosa che l’uomo ha dentro da sempre, come una forma di spiritualità che lo accompagna ogni giorno della sua vita e in cui può credere soprattutto nei momenti più difficili.

Il video, per la regia dello stesso Saverio Grandi, racconta le fasi dei casting di un talent show. Tutti partecipanti devono cantare la stessa canzone, “L’amore crede l’amore può”, cercando di essere credibili nell’interpretazione di quella che per loro è una cover.

Un contest singolare in cui non vi è un unico vincitore, a vincere sono tutti perché ad essere premiata è la bravura e la particolarità che caratterizza la performance di ogni cantante.

Il videoclip del brano “L’amore crede l’amore può” è visibile al seguente link https://youtu.be/oV1GDOOfg9A.

«Volevo raccontare un casting, forse di un talent, con tutta la tensione e l’imbarazzo di chi lo deve fare. I protagonisti hanno età diverse e storie diverse, e devono tutti interpretare la stessa canzone – afferma Saverio Grandi – Può sembrare una battuta, ma quando abbiamo girato il video è diventato un vero casting: qualcuno era a suo agio, qualcun altro meno. Ma nel mio casting vincono tutti, e alla fine, proprio come una band, tutti prendono gli applausi e fanno l’inchino tenendosi per mano. Ho voluto provare a fare il giudice. Ci siamo divertiti molto a girarlo, è stata una festa. Non dovrebbe essere questo il senso della musica?».

Questo singolo è tratto dal nuovo album di Saverio Grandi “Segnali di fumo” (PMS Studio). Un disco autobiografico che attraverso 9 brani racconta momenti e scelte di vita personali. Un viaggio, per certi versi anche generazionale, che riflette sui cambiamenti e sulla frenesia della routine quotidiana, soffermandosi su temi cari all’artista, come la libertà, l’amore, le responsabilità, le decisioni che cambiano la nostra vita.

Questa la tracklist dell’album “Segnali di fumo”:

“L’amore crede l’amore può”,

“Senza peso”,

“Mi piace”,

“Come è giusto che sia”,

“Eroi silenziosi”,

“Svegliami quando sarà finita”,

“Siamo noi” feat. Gianni Novi,

“A mio padre”,

“Segnali di fumo”.

