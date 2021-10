Spirit de Milan: gli appuntamenti dal 26 al 31 ottobre

Questi gli appuntamenti della settimana:

Martedì 26 ottobre appuntamento settimanale con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi” con protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30).

Mercoledì 27 ottobre ritorna, dopo il grande successo della prima serata, il varietà “Contenuti Zero” con sketch, canzoni e monologhi che attraversano la storia del mondo e affrontano l’attualità con ironia e sarcasmo.

Giovedì 28 ottobre serata “Barbera & Champagne” con il concerto di On menestrell del di’ d’incoeu e la sua antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese. Si passerà da momenti ironici e pungenti di vita quotidiana resi noti al pubblico da Nanni Svampa alle filastrocche ingenue e candidamente “stupide” di Walter Valdi, passando per la satira sociale di Enzo Jannacci, per finire alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini che eseguirà, tra l ‘altro, brani tratti dal suo ultimo cd “Imparare dal tacchino”.

Venerdì 29 ottobre “Bandiera Gialla” con le Dance Angels, trio al femminile con un repertorio interamente improntato sulla Dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80. Dopo il concerto, segue il dj set di Alex Biasco.

Sabato 30 ottobre appuntamento con “Holy Swing Night”, con la direzione artistica di Mauro Porro, e i Jumping Jive! Il loro repertorio è l’espressione più autentica della swing era degli anni 30 e 40, l’alto grado di improvvisazione, ritmo ed andamento sincopato sono l’espressione di balli quali Lindy Hop, Balboa, Shag sino al più frenetico Boogie Woogie (ingresso a pagamento).

Domenica 31 ottobre lo Spirit de Milan diventa spettrale con The halloWeen Damn with Pulsation, serata con musica dal vivo e ballo. Alle 22:30 si terrà il concerto dei Pulsation e a seguire il dj set di Damn Spring (ingresso 7 euro per chi cena, 25 euro con consumazione dopo cena – 20 euro per i tesserati). Consigliata la maschera da zombie.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit de Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina (tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme di sicurezza

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia