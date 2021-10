Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio

Mercoledì 27 ottobre alle 21:25 sul Nove, Live streaming su discovery+

Nuovo appuntamento con l’approfondimento politico sul NOVE con il talk d’attualità “ACCORDI&DISACCORDI”. Mercoledì 27 ottobre alle 21:25 i conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi ospitano la giornalista Rita Dalla Chiesa, il professor Massimo Galli e l’eurodeputata Francesca Donato, eletta in quota Lega, partito che ha abbandonato in polemica con il cedimento del Carroccio sull’estensione del green pass voluta dal governo Draghi.

In studio si discuterà della situazione pandemica che vede un nuovo innalzamento dei contagi nell’Europa dell’Est e sulle misure di contrasto che alcuni Paesi stanno già approntando, come i lockdown mirati e la somministrazione della terza dose. Non mancherà la politica con le recenti controversie nel centrodestra: i malumori dentro Forza Italia e le manovre di Silvio Berlusconi per raggiungere l’agognato posto al Colle.

Il commento sui temi più caldi dell’attualità sarà come sempre a cura del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.

La satira sarà al centro della rubrica Disaccordi&Disaccordi a cura del Terzo Segreto di Satira.

“ACCORDI&DISACCORDI” è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.

