“Open Bar” feat. Stash dei The Kolors, è Platino

“Open Bar” del trio Il Pagante, è stato certificato Platino.

Il brano, che vede Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus collaborare per la prima volta con Stash dei The Kolors, ha totalizzato questa estate oltre 18 milioni di stream sulle varie piattaforme a cui si aggiungono oltre 4 milioni di view per il video online su https://youtu.be/W3aE9yTq5l0.

Il trio che negli ultimi 10 anni ha raccontato una intera generazione, fotografando perfettamente vizi e virtù, sogni e manie e accompagnando le nostre serate più belle, con “Open Bar” ha confermato la capacità di rinnovarsi ed essere sempre più “sul pezzo”.

“OPEN BAR”, prodotta da ITACA (il team di Merk & Kremont), è l’ultimo di una lunga serie di successi che in 10 anni hanno regalato al progetto formato da Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus svariati dischi d’oro e di Platino sia per gli album (“Entro in Pass” del 2016 e “Paninaro 2.0” del 2018 sono stati certificati entrambi ORO) che per il singoli.

Il Pagante: team di creativi e comunicatori

Raccontare il Pagante per cercare di far comprendere a chi non li conosce il loro valore e significato, può sembrare una sfida, ma basta leggere i titoli dei loro successi per capire che davanti a noi non ci sono solo 3 milanesi ma un vero e proprio team di creativi e comunicatori che hanno scelto la via dell’ironia (e dell’autoironia) e della musica per raccontare la loro generazione.

Il Pagante sono oggi Roberta Branchini (Ambassador per Milanocortina 2026), Federica Napoli (ambasciatrice del body positive) e Eddy Veerus (autore dell’inno “Noi siamo l’Inter” prodotto da Merk & kremont).

A raccogliere i quasi 10 anni di lavoro de Il Pagante arriva nell’aprile 2019 il libro “Destinazione Privè” edito da Mondadori. Il libro scritto da Jean Ferretti viene pubblicato sotto lo pseudonimo di Johnny il Pagante.

