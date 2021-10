Lil Cerry, venerdì 15 ottobre esce “Critical Story” il nuovo singolo

Da venerdì 15 ottobre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “CRITICAL STORY” (Bit Records), nuovo singolo di LIL CERRY accompagnato dal videoclip in uscita lo stesso giorno.

“Critical Story” è il nuovo singolo di Lil Cerry targato Bit Records. È un brano cupo e dal finale drammatico che rispecchia l’atmosfera che ora sta respirando il giovane Lil, vivendo a Seattle. È una storia che evidenzia il carattere forte e unico di Lil e che lo differenzia da tutto ciò che c’è nel panorama musicale giovanile di oggi. Suonato e composto dallo stesso Lil è un brano dalla vena grunge ma con richiami trap.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scelto questo singolo perché rispecchia quello che sto vedendo e vivendo qui negli USA, dove nelle scuole non viene fatta la prova di evacuazione anti terremoto ma quella anti terrorismo; dove chiunque possiede un’arma. Ora vivo e frequento persone che sono abituate a questo contesto quotidiano, in un luogo in cui assistere a una sparatoria in mezzo alla strada non è una cosa così fuori dal normale”.

Il video di “Critical Story” è stato girato in un paese abbandonato vicino a Lecco chiamato “Città fantasma”. Il nome e il luogo si addicono molto al brano e, come il testo, raccontano una storia senza un lieto fine. Il video, con la regia di Davide Tombini e la produzione del team VaDeMa Music, è girato completamente in bianco e nero per rispecchiare il contesto in cui Lil Cerry sta vivendo da alcuni mesi, da quando si è trasferito a Seattle.

Guarda “Critical story” su YouTube

