Lana Del Rey: é uscito il nuovo album “Blue Banisters”

Uscito ieri 22 ottobre in tutto il mondo “Blue Banisters”, il nuovo album di Lana Del Rey ottavo lavoro della sua carriera che arriva dopo il grande successo del precedente lavoro “Chemtrails Over The Country Club”.

L’album contiene 15 brani inediti tra cui i singoli già pubblicati “Wildflower Wildfire”, “Blue Banisters”, “Text Book” e l’ultimo singolo “ARCADIA” (accompagnato da un video già online diretto dalla cantautrice americana e visibile https://youtu.be/4mECX60FVJQ a cui si è aggiunto un alternative video visibile https://youtu.be/HB-Bk3nvvpo).

Queste le tracce del disco: “Textbook”, “Blue Banisters”, “Arcadia”, “Interlude – The Trio”, “Black Bathing Suit” , “If You Lie Down With Me” , “Beautiful”, “Violets for Roses” , “Dealer”, “Thunder”, “Wildflower Wildfire”, “Nectar of the Gods”, “Living Legend”, “Cherry Blossom”, “Sweet Carolina”.

“Blue Banisters” è disponibile in digitale e in versione tradizionale (https://vir.lnk.to/BlueBanisters):

• CD standard

• CD con cover alternativa esclusiva Amazon

• Vinile

• In esclusiva sul D2C Universal Music sono disponibili il CD con cover alternativa e due Vinili colorati

Lana è stata ospite del noto programma americano “The Late Show With Stephen Colbert”.

L’artista ha venduto oltre 16 milioni di copie e ricevuto un lungo elenco di riconoscimenti tra cui due BRIT Awards, due MTV Europe Music Awards e sei candidature ai Grammy Awards.

A questi si aggiungono un Satellite Award e una candidatura al Golden Globe per il brano “Young and Beautiful” (2 volte Platino in Italia) inciso per la colonna sonora del film campione d’incassi Il grande Gatsby.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia