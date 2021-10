“Jimmy”, l’abum dalle sfumature artistiche e umane

L’incredibile sassofonista Jimmy Sax, autore dei successi mondiali “No man no cry” (certificato ORO in Italia) e “Time”, è pronto a sorprendere tutti con il suo primo album, dal titolo “Jimmy” (etichetta Wonder Music, distribuito da Warner Music), in uscita oggi, venerdì 8 ottobre (https://wmi.lnk.to/Jimmy)

“Jimmy” racchiude alla perfezione tutte le sfumature, artistiche e umane, di Jimmy Sax, la sintesi perfetta degli aspetti più intimi e personali, da una parte, e dall’altra, quell’energia e positività che lo contraddistinguono da sempre.

“Jimmy”, il commento dell’autore

«Questo album sono io, è un vero specchio di me stesso… è un po’ una scommessa sulla sincerità – commenta Jimmy Sax in merito all’album – Non ho prodotto un album “facile” che possa piacere a tutti o subito, ma ho composto un album di cui sono orgoglioso! Per me è come una scatola magica, apritela e dentro ci troverete brani pop, electro, ci sono canzoni in cui canto io, dove suono anche la chitarra, il piano ed il banjo. C’è anche mia mamma che fischietta su una traccia, c’è una canzone per mio padre che è morto l’anno scorso, e c’è anche un campione del battito del mio bambino, tirata via da una ecografia… Questo non può essere più intimo e onesto, credo – Questo è Jimmy!».

“Jimmy” racchiude anche il suo ultimo singolo, “Smile”, il cui video vede la partecipazione attiva dei tanti fan da tutto il mondo: https://youtu.be/rvJxbnpGH1E

“Jimmy”, la tracklist:

“Jimmy”, “JLRDK”, “Supreme Circle”, “Smile”, “Freeze”, “To The Stars”, “Time”, “Mama”, “Midnight Call”, “No Man No Cry”, “Seventeen”, “Chill”, “St. Tropez”, “Life”, “No Man No Cry RMX”.

Jimmy Sax a marzo 2022 sarà per la prima volta in tour nei teatri italiani con The Symponic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, direttore d’orchestra e virtuoso pianista.

Queste tutte le date del tour, prodotto Wonder Manage e organizzato e distribuito da Ventidieci:

4 marzo 2022 – Tuscany Hall a Firenze

5 marzo 2022 – Teatro Colosseo a Torino

7 marzo 2022 – Teatro Dal Verme a Milano

8 marzo 2022 – Gran Teatro Geox a Padova

11 marzo 2022 – Teatro Team a Bari

12 marzo 2022 – Teatro Greco a Lecce

17 marzo 2022 – Teatro EuropAuditorium a Bologna

18 marzo 2022 – Auditorium Conciliazione a Roma

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticket One.

https://www.instagram.com/jimmysax/

https://www.facebook.com/JimmySaxJimRolland

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia