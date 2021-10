Il Teatro riconosciuto come strumento attivo della didattica

Si è tenuto ieri 7 ottobre 2021 presso il Teatro del Buratto di Milano il Convegno “TAC –TeatroAttivaCultura: partecipazione attiva, modelli e innovazione nei percorsi didattici” organizzato dall’Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni in collaborazione con AGITA.

“TAC –TeatroAttivaCultura”, progetto per promuovere il Teatro come strumento didattico

Il convegno chiude il progetto TAC che ha gettato le basi per il riconoscimento del teatro come strumento didattico superando la sua percezione come “attività extracurricolare”.

15 relatori, tra personale scolastico, attori, rappresentanti delle istituzioni e associazioni di categoria, si sono riuniti davanti a una platea, composta in gran parte insegnanti, mostrando la necessità di fare rete e promuovere la scuola come un centro di cultura diffusa a disposizione degli alunni e della comunità.

“TAC –TeatroAttivaCultura”, l’appello di una studentessa della Scuola Media Puecher

“Noi siamo in un’età in cui dipendiamo ancora dalla scuola, dalla famiglia, dalle persone a noi vicine e se per prime le istituzioni, voi che siete qui oggi, non fate qualcosa, non bisogna sorprendersi se da un giorno all’altro opere importanti e con esse gli autori che le hanno realizzate, saranno dimenticate. (…) Chiedo a voi che oggi vi siete riuniti, le istituzioni, i teatri per ragazzi, la scuola, di adattare i vostri rapporti alle nostre esigenze;quindi, perché non fornire ai bambini, agli adolescenti, ma anche a persone più grandi, la possibilità di crescere attraverso una cosa così bella e preziosa come il teatro? (…)”

Questo è stato l’appello di una studentessa della Scuola Media Puecher che ha aperto il convegno“TAC – TeatroAttivaCultura: partecipazione attiva, modelli e innovazione nei percorsi didattici” e che chiude l’omonimo progetto ideato dagli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni con l’obiettivo di promuovere il teatro come strumento didattico e di trasformare la scuola in un centro di cultura diffusa a disposizione della comunità.

“TAC –TeatroAttivaCultura”, concepire la scuola come spazio aperto a tutti

Vincitore nel 2019 del bando promosso dal MiBACT “Scuola attiva la cultura” nell’ambito del Piano “Cultura Futuro Urbano”, TAC nasce dall’esigenza di concepire la scuola non più come un luogo chiuso, aperto solo la mattina durante le classiche ore di lezione, ma come spazio aperto a tutti, è la scuola oltre la scuola: polo culturale, motore di rinnovamento, luogo di apprendimento condiviso in cui associazioni multiculturali, cittadini, educatori, docenti e alunni lavorano insieme per consolidare la coesione sociale, favorire l’integrazione, educare al senso di comunità.

