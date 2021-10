Si è disputato in Italia e più precisamente in Sardegna il BNP PARIBAS WORLD TEAM CUP WHEELCHAIR TENNIS, il Campionato del Mondo di tennis dedicato agli sportivi diversamente abili che, dal 27 settembre al 3 Ottobre 2021, si sono incontrati sui campi da gioco del prestigioso Resort Baia di Conte e del Tennis Club Alghero loc. Maria Pia.

Per ribadire il valore sociale, formativo e culturale dello sport, BBGR Italia è scesa in campo con Galileo e ha sponsorizzato la manifestazione organizzata dall’ASDC Sardinia Open e patrocinata dalla FIT Federazione Italiana Tennis e dal CIP Comitato Italiano Paralimpico. Sul campo centrale infatti era presente un banner Galileo ed è andato in onda nelle dirette streaming e televisioni regionali lo spot brandizzato Galileo.

La manifestazione ha contato quest’anno la presenza di oltre 450 persone tra cui 200 atleti diversamente abili in rappresentanza di 24 Nazioni, che si sono scontrati su 11 campi da gioco per la Coppa del mondo per Nazioni, per aggiudicarsi l’ambita coppa del mondo maschile, femminile, quad e juniores. Per questa edizione era inoltre prevista una nutrita partecipazione di tutti gli atleti medagliati provenienti dalle Paralimpiadi di Tokio. Grande curiosità per vedere all’opera il fenomeno Giapponese Tokito Oda che ha solo 15 anni ed ha già battuto la medaglia d’argento alle ultime Paralimpiadi e 5 dei top player del circuito.Il tennis in carrozzina è oramai diventato una grossa realtà – dal 2011 è stato riconosciuto e incluso nella FIT Federazione Italiana Tennis – riuscendo ad avvicinare anche molti giovani che traggono numerosi vantaggi non sono fisico-motorio, ma anche in termini di reinserimento sociale.

BBGR Italia, da sempre attenta a sensibilizzare gli utenti in materia di benessere visivo con molteplici iniziative e grande impegno nella ricerca oftalmica, è stata anche in quest’occasione al fianco dell’associazione ASDC Sardinia Open, che da oltre 20 anni organizza ad Alghero l’edizione internazionale Sardinia Open – sponsorizzata da Galileo nelle recenti edizioni di Settembre 2019 e Giugno 2021 – e si impegna nella riuscita di una grande manifestazione sportiva che trova visibilità in tutto il mondo.

