Tommaso Paradiso -il videoclip del nuovo singolo “Magari no”

E’ disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “Magari No”, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso uscito su etichetta Island Records, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 15 settembre.

Il brano è il primo singolo del nuovo album “Space Cowboy”, previsto per l’inizio del 2022, al quale seguirà il Tour nei più importanti palazzetti italiani, riprogrammato per la primavera 2022.

“Magari no”, il videoclip dall’atmosfera festosa

Il videoclip, diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), trasporta lo spettatore dentro l’atmosfera di un classico “Spaghetti Western” in cui l’allegria e la genuinità di una festa in un ranch americano fanno da sfondo all’incontro romantico fra due giovani (interpretati da Federica Sabatini e Teodoro Giambanco).

Nei momenti di festa, a intrattenere con la loro musica, compaiono anche Tommaso Paradiso e parte della sua band – Beatrice Antolini, Silvia Ottanà, Daniel Fasano e Gianmarco Dottori. Fra spensierate quadriglie, abili cowboy e cavalli indomabili, si assiste sognanti alla nascita di un amore.

“Magari No”, la canzone

Il singolo, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Federico Nardelli, mette in musica, grazie alla scrittura e ai tratti delicati della sua penna, sentimenti nostalgici e densi. “Magari No” è la canzone perfetta da ascoltare “col volume a cannone”, una dedica romantica e malinconica che difficilmente si dimentica e che fa ricordare che “tanto domani il sole arriverà”.

Tour 2022

Sabato 26 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Martedì 29 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Giovedì 31 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Domenica 3 aprile 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 7 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 10 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 22 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Venerdì 29 aprile 2022 || Bari @Palaflorio

Martedì 3 maggio 2022 || Catania @ PalaCatania

Sabato 7 maggio 2022 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Note biografiche

Tommaso Paradiso è un cantautore, autore e musicista romano, nato a Roma il 25 giugno 1983. Cresce nel quartiere Prati della città, frequenta il liceo classico e, successivamente, si laurea in filosofia.

Nel 2009 fonda i Thegiornalisti insieme a Marco Primavera e Marco Antonio Musella, debuttando a settembre 2011 con l’album “Vol.1”, seguito qualche mese più tardi da “Vecchio” e nel 2014 da “Fuoricampo”. Nel 2015 Tommaso Paradiso firma la sua prima importante collaborazione: è, infatti, coautore di “Luca Lo Stesso”, il singolo di Luca Carboni in vetta alle classifiche airplay.

Ulteriori informazioni su vivoconcerti.com

SEGUI TOMMASO PARADISO SU:

INSTAGRAM

SPOTIFY

YOUTUBE

FACEBOOK

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia