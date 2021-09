The Chainsmokers: nuova data 5 maggio 2022 Milano, Lorenzini District

Prezzo biglietti: Posto Unico – € 36,00 + diritto di prevendita

I biglietti già acquistati restano validi per il nuovo appuntamento

Biglietti disponibili in prevendita My Live Nation da mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 10

Vendita generale da venerdì 1 ottobre 2021 dalle ore 10 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket

Il concerto dei The Chainsmokers previsto originariamente il 10 ottobre 2020 al Mediolanum Forum di Milano, è stato riprogrammato il 5 maggio 2022 al Lorenzini District, sempre a Milano.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per il nuovo appuntamento.

Per ulteriori informazioni riguardo i biglietti già acquistati preghiamo di consultare le FAQ sul sito di Live Nation https://www.livenation.it/show-updates

The Chainsmokers, il successo

The Chainsmokers hanno raggiunto l’apice del successo nel 2014, con il singolo Selfie, subito in cima alle classifiche mondiali di musica elettronica. Il loro primo album Memories… Do Not Open è stato certificato Platino, raggiungendo subito la prima posizione negli Stati Uniti. Le collaborazioni sono poi continuate arrivando a featuring incredibili come i Coldplay per la hit Something Just Like This, che conta oltre 1.6 miliardi di stream e oltre 1.9 miliardi di visualizzazioni su YouTube.

Il duo dei record ha numeri impressionanti, con oltre 5 miliardi di stream e 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube in tutto il mondo. In Italia i loro singoli hanno collezionato oltre 20 dischi di platino e 3 oro: Something Just Like This (7 platino), Don’t Let Me Down (6 platino), Closer (5 platino), Paris (3 platino), All We Know (platino), Selfie (platino), Roses (platino), The One (oro), Memories… Do not open (oro).

Sick Boy è il titolo del secondo album del gruppo, che include tutti i singoli pubblicati più o meno ogni mese durante il 2018.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 29 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it . La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 1 ottobre alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia