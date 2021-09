St. Vincent: nuova data 10 giugno 2022 – Milano, Fabrique

La cantautrice e polistrumentista americana St. Vincent arriva in Italia per un imperdibile appuntamento il 10 giugno 2022 al Fabrique di Milano.

“Daddy’s Home” è il disco più onesto di St. Vincent – Rolling Stone

Un album così pop e sofisticato che sarà incredibilmente difficile non innamorarsene – Rumore

La star più camaleontica della musica da David Bowie – Style Magazine

St. Vincent – Venerdì 10 giugno 2022 – Milano Fabrique

Prezzi biglietti: Posto Unico – € 30,00 + diritto di prevendita

Biglietti disponibili in prevendita My Live Nation da giovedì 30 settembre 2021 alle ore 10

Vendita generale da venerdì 1 ottobre 2021 dalle ore 10 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket

St. Vincent, quarto album da solista “Daddy’s Home”

Daddy’s Home è il titolo del quarto album da solista di una delle personalità più innovative e intriganti della scena musicale contemporanea, Annie Clark, conosciuta come St. Vincent. Un viaggio sonoro attraverso la New York degli anni Settanta, in cui la cantautrice americana abbandona le vesti in latex e le sonorità pop del precedente disco per abbracciare un modello vintage, suonando il sitar e intonando note funky.

“Daddy’s Home è una raccolta di storie sul sentirsi a terra in giro per le strade di New York City. I tacchi della notte scorsa sul treno del mattino. Il trucco di tre giorni prima ancora sul viso” ha detto la cantautrice americana.

St. Vincent, le collaborazioni

St. Vincent ha anche stretto collaborazioni di rilievo, tra cui un album con David Byrne (Love This Giant del 2012), una performance come cantante e chitarrista dei Nirvana in occasione dell’ingresso della band nella Rock and Roll Hall Of Fame e un duetto con Dua Lipa ai Grammy Awards del 2019.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 30 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it . La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 1 ottobre alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia