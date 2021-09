Rock Files Live! di LifeGate Radio & Spirit de Milan presentano “Milano siamo noi” con Flavio Oreglio e i Punkreas

Mercoledì 8 settembre – ore 22:30 Spirit de Milan via Bovisasca, 59 – Milano

Riprendono mercoledì 8 settembre i Rock Files Live! di LifeGate Radio, lo storico programma ideato e condotto da Ezio Guaitamacchi, dal palco dello Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – ingresso libero, iscrizione sul form)

Rock Files Live! di LifeGate Radio, le esibizioni

Dalle 22:30 per “Milano siamo noi” si esibiranno due protagonisti della storia musicale milanese. In apertura Flavio Oreglio, comico e “cantattore” con il suo nuovo album “Milano Oltre Pop”, rivisitazione di grandi classici, da Gaber a Vecchioni. Dopo il “poeta catartico” saliranno sul palco i Punkreas, una delle istituzioni della cultura punk italiana, che presenteranno il nuovo progetto “Funny Goes Acoustic”, rilettura in chiave acustica di alcuni dei brani più famosi del loro repertorio trentennale.

Rock Files Live! di LifeGate Radio, Spirit de Milan

Sarà sempre lo Spirit de Milan a far da cornice agli artisti di Rock Files Live! con la sua atmosfera sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del proibizionismo americano o l’atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano. Un locale capace di offrire ogni sera un’esperienza unica e diversa, dalle serate Ye Ye anni settanta alla milonga classica in stile Buenos Aires, tutto tra buon cibo e cocktail di altissimo livello.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti prima delle 22:00.

Per partecipare è necessario compilare l’apposito form, in esclusiva sul sito www.lifegate.it.

Il best off della serata verrà riproposto in onda su LifeGate Radio (in FM in Lombardia, Piemonte e Liguria) online e in anteprima on demand su Spreaker, Spotify e sulle altre piattaforme di streaming.

Salute e sicurezza: Mascherina obbligatoria · Controllo della temperatura obbligatorio · Il personale indossa mascherine · Il personale è sottoposto ai controlli della temperatura · Il personale è tenuto a disinfettare le superfici tra una visita e l'altra

Per ulteriori informazioni : rockfiles@lifegate.it – www.lifegate.it – www.spiritdemilan.it

