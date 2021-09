Chelo, “Cinquanta6”, “Arriverà l’estate ma starò a Torino a soffocare tra i murazzi e le zanzare”

Cinquanta6 è il primo singolo di Chelo facente parte di un nuovo progetto, un EP in uscita nella primavera 2022. La canzone parla della noia che è percepibile nell’aria torinese durante le afose estati passate a cercare un po’ di umidità sulle sponde dei Murazzi.

Chelo, “Cinquanta6”, le sonorità

Le sonorità sono fortemente estive, ma non escludono influenze sonore di alcune band dell’american pop attuale (su tutti, gli AJR): la scelta di pubblicare il singolo solamente in calce all’estate ha l’obiettivo di fare leva su un sentimento di nostalgia verso la stagione passata, enfatizzando sui ricordi delle vacanze passate da poco tempo.

Chelo, “Cinquanta6”, la dedica

Il brano contiene anche una piccola ed intima dedica a Stefano, il venditore di barzellette che Torino ha abbracciato per l’ultima volta proprio quest’anno. Cinquanta6 si propone di essere un “anti-inno” estivo alle hit reggaeton che bombardano le radio di tutti gli italiani, riportando immagini diverse da quelle di un’Elettra Lamborghini del caso, più intime e cittadine, con l’intento di proiettare il maggior numero di persone all’interno dell’immaginario locale vissuto e dipinto da Chelo.

Andrea Calogero, in arte Chelo, è un cantautore catanese classe ’97 torinese d’adozione, definito dai colleghi della scena cittadina come “figlio bastardo di una focosa notte d’amore tra Riccardo Zanotti e Cesare Cremonini”. Con la sua chitarra ha portato a braccetto la musica un po’ in giro per il Piemonte e il suo primo ep registrato in cameretta intitolato Bovindie (2017) – ora disponibile esclusivamente su YouTube e SoundCloud- gli permette di avere un pass l’anno successivo per lasciare un segno, per quanto piccolo, nella scena torinese.

