“Povero cuore”: Mobrici feat. Brunori Sas

“Povero cuore”, brano dalla forte potenza emotiva

È disponibile da oggi, venerdì 17 settembre, – al link https://mobrici.lnk.to/poverocuore – “Povero cuore” (Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia), il nuovo singolo di Mobrici che vede la presenza di Brunori Sas al fianco del cantautore milanese.

Nata dall’unione tra i due amici e artisti, “Povero Cuore” è una canzone con una forte potenza emotiva: il brano avvicina così due cantautori di grande talento di due generazioni vicine.

“Povero Cuore”, il commento di Mobrici :

“È una canzone su un povero cuore, il mio – commenta Mobrici – È un cuore scottato, stanco, che non riesce più ad amare, ma che lotta per rinascere, per essere spinto altrove, lontano. È pronto a ripartire e ad essere mostrato di nuovo, ma cosciente di aver bisogno di un po’ di coraggio, di una spinta.”

Riguardo alla collaborazione con Brunori Sas, Mobrici racconta: “Quando ho scritto questo pezzo c’era già quasi tutto, ma sentivo che avesse bisogno di uno sguardo esterno, di una visione diversa dalla mia ma all’interno dello stesso brano. Allora ho pensato a Dario, una specie di maestro per me ma anche di fratello maggiore in un certo senso. In ‘povero cuore’ vedo una collaborazione perfetta, perché avendo scritto lui la sua parte, ovvero la seconda strofa, fa in modo di rispondermi, di spronarmi, di aiutarmi. È una conversazione in forma canzone, come quando nella vita arriva un amico e ti da una mano. In fin dei conti è un pezzo carico di ottimismo, capace di darti una pacca sulla spalla e la voglia di ricominciare.”

“Povero Cuore” e gli altri successi di Mobrici

Il brano arriva dopo “Scende” feat GAZZELLE (video al link: https://youtu.be/ixiky0somPo; ascolto al link: https://vir.lnk.to/scende), brano che vede la collaborazione tra due amici prima che tra due grandi cantautori della scena pop contemporanea; “La Fine” – disponibile al link https://vir.lnk.to/lafine -, “TVB” – il cui videoclip è visibile al link https://youtu.be/ejbljB1LljA – e “20 100”, brano che ha aperto la strada al nuovo percorso del cantautore milanese, accompagnato dal video al link https://youtu.be/tLHEStYITw8.

