Dal 9 Ottobre al 26 Novembre avrà luogo la quinta edizione di Parade Électronique 2021 Paesaggi Sonori con un programma decisamente ampliato rispetto alle precedenti: 13 concerti di Musica Elettronica nelle sue diverse espressioni distribuiti tra tre luoghi di Milano, Fabbrica Del Vapore – Teatro Arsenale – Centro sociale Barrio’s Barona.

Seguendo la traccia che da diversi anni MMT Creative Lab segue, anche quest’anno il tema centrale sarà l’elaborazione della visione specifica di ciascun musicista della “Città che cambia”. Città differenti, con diverse storie e problematiche sociali che vengono rappresentate e interpretate seguendo canoni ed estetiche musicali differenti.

Una programmazione unica nel panorama milanese che raccoglie le diverse anime della Musica Elettronica e le fa interagire in un percorso del tutto innovativo e fuori dagli schemi tradizionali che, con miopia culturale, ancora oggi vengono proposti abitualmente. Non solo concerti; incontri con critici musicali, filosofi, scrittori che, insieme agli artisti introdurranno le diverse perfomance.

Nella programmazione di Parade Électronique hanno spazio musiche elettroniche di derivazione “colta”, ambiti legati alla Club Culture, all’improvvisazione, alle video installazioni interattive offrendo al pubblico opportunità di conoscere giovani musiciste/i e affermati performer.

Urbe Digitalis e Digital Soundscapes saranno i due sottotitoli nel quali i diversi appuntamenti si riconosceranno.

MMT Creative Lab (Musica Musicisti Tecnologie) si occupa della ricerca musicale, dello sviluppo della cultura musicale e dell’applicazione di tecnologie innovative alla musica e nuovi media. La sua unicità si fonda sul concetto cardine di intendere la musica, in tutte le sue applicazioni, come elemento fondante per il benessere di ogni persona e per una crescita più armonica della società.

La convinzione che l’ascolto e la pratica della musica possano portare ad una migliore qualità della vita è alla base di tutte le iniziative.

SITO WEB

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia