Parco Labia nei fine settimana diventa una piccola Woodstock

Dopo aver intrattenuto i romani con l’alternarsi di eventi lungo tutta l’estate, Parco Labia, Largo Fausta Labia (Zona Fidene Serpentara), si prepara a regalare al territorio un’ottobrata romana nel segno di teatro, musica, circo, ma anche market e divertimento, rigorosamente a ingresso gratuito e aperto a tutti.

Ogni fine settimana un appuntamento diverso, per grandi e piccini, famiglie e appassionati, a partire dal 2 ottobre con la musica, le atmosfere l’arte e i colori degli anni ’60 per una speciale edizione invadono Parco Labia, trasformandolo in una piccola Woodstock.

Una due giorni in cui rigenerarsi anche tra discipline olistiche e nutrire tutti i sensi, una full immersion in seminari interattivi, lezioni di yoga, spiritualità, astrologia, tarologia evolutiva, bagni di gong, meditazione sciamanica con tamburo sacro, conferenze su benessere, corpo, mente, spirito e natura, ma anche performance artistiche, momenti musicali, area kids con laboratori creativi, musicali, di riciclo creativo e inglese.

Spazio allo shopping con il market che propone una grande varietà di esclusive creazioni tra artigiano, moda, fiori, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home decor, lampade, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano dall’intaglio al colore, borse tote e porta tappetino.

E inoltre cosmetici e saponi bio naturali, incensi, oleoliti, soluzioni idroalcoliche, estratti fluidi, oli medicinali e ungenti per ristabilire il contatto con la propria natura, piante medicinali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia con inclusioni di fiori, ma anche sculture sacre geometriche – Genesa Crystal e Pentasfera anche grandi da meditazione, completamente realizzate a mano, la cui funzione è quella di attrarre, purificare e amplificare l’energia.

Parco Labia: ottobrata romana ricca di eventi

Quella di ottobre sarà un’edizione speciale di ripartenza a Roma, in una nuova location, Parco Labia, dopo una lunga pausa. Un nuovo punto di partenza, un nuovo capitolo dove potersi incontrare e scoprire la bellezza del fatto a mano, gli spettatori saranno affascinati da un mondo che profuma di libertà, e che non potrà fare a meno di contagiare di un sorriso intimo e profondo.

Gli appuntamenti a Parco Labia proseguono con l’Oktober Fest, 8 – 9 – 10 ottobre; fra birra e buon cibo, si arricchisce con due appuntamenti musicali: sabato 9 tributo ai Beatles e domenica 10 tributo a Rolling Stones, con le tribute band dei rispettivi gruppi.

Il 16 e 17 ottobre, poi, un fine settimana dedicato ai bambini e alle famiglie con laboratori e spettacoli, per chiudere in bellezza il 22 – 23 – 24 con Foodstock, una tre giorni dedicata ai migliori food truck della Capitale.

