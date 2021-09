Oriocenter Ambassador Team: ecco i 13 volti selezionati

Giovani, divertenti e influenti, sono i 13 ambassador della prima edizione del Talent Casting del Selected Stores più grande d’Italia

Si è tenuta giovedì 23 settembre 2021, presso la Food Court della galleria di Oriocenter, la finale del Talent Casting lanciato lo scorso agosto, durante la quale sono stati annunciati i nomi dei 13 giovani che entreranno a far parte dell’”Oriocenter Ambassador Team”: un gruppo eterogeneo di talent – dalla giovane mamma modaiola al ballerino con la passione per i social – che nei prossimi mesi intraprenderanno un percorso lavorativo e formativo come testimonial del centro che li aiuterà a crescere, migliorarsi e fare decollare la loro carriera come influencer.

Arriva oggi, mercoledì 29 settembre, la conferma ufficiale di tutti i partecipanti che hanno formalmente accettato l’incarico e sono pronti a intraprendere questa nuova avventura.

Oriocenter Ambassador Team: i 13 talent selezionati

Incalzati dalle domande della giuria composta da una platea di esperti di comunicazione e digital marketing, i 20 finalisti hanno avuto spazio per raccontare il proprio percorso personale e professionale, tra strategie di gestione della community e omaggi ai propri brand del cuore. Il livello dei talenti è stato ritenuto così valido, che in fase finale la giuria e la direzione hanno deciso di ampliare i posti disponibili per entrare a far parte del team da 10 a 13. Al termine di un’audizione in puro stile talent-show, condotta con brio dalla travel e lifestyle blogger Federica di Nardo, la giuria è giunta alla combattuta scelta definitiva dei 13 talent: Lisa Azzola, Gaia Begnis, Rocco Buffone, Rossella Corti, Sara Galizzi, Gemma Lenoci, Matteo Mascolo, Silvia Marta Melucci, Jennifer Poni, Ilaria Rodella, Roberta Rodolico, Jolanda Tagliafierro e Federica Valli.

Gli ambassador sono stati scelti sulla base di numerosi e diversi aspetti, dalla personalità alla proattività, dalla creatività alla qualità dei contenuti pubblicati sui loro profili social. Il risultato è una squadra composta da profili molto diversi tra loro, nei quali ciascun visitatore di Oriocenter si potrà identificare.

Oriocenter Ambassador Team: raccontare il Selected Stores

Nel nuovo ruolo di ambassador saranno chiamati a raccontare il Selected Stores più grande d’Italia secondo il proprio stile e seguendo le proprie passioni e i propri gusti in campo di abbigliamento, sport, entertainment e perfino in cucina: ciascun finalista ha infatti ricevuto un regalo a sorpresa e una gift card da 1.000€ valida per i primi 3 mesi di contratto, da utilizzare nei negozi di Oriocenter per acquistare prodotti e servizi utili alla realizzazione di contenuti sui propri canali social.

Una volta terminata la Social Academy, i 13 Ambassador saranno finalmente pronti per mettersi in gioco, calarsi nel loro ruolo e iniziare questa nuova esperienza, dando libero sfogo alla fantasia e creando contenuti interessanti, creativi e divertenti sui propri profili social.

