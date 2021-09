“Non dire una parola”, nuovo singolo di Baby K e Alvaro Soler

Per la prima volta la regina delle hit italiane Baby K (con 15 dischi di Platino, 4 dischi d’oro e un disco di DIAMANTE in bella vista) incontra il cantautore spagnolo/tedesco Alvaro Soler (che in Italia ha totalizzato oltre 20 dischi tra oro e Platino) per regalare al pubblico italiano, e non solo, un singolo inedito dal titolo “Non dire una parola”, disponibile da venerdì 10 settembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica.

“Non dire una parola”- un duetto passionale e travolgente

Il brano – un duetto passionale e travolgente scritto da Claudia Nahun (vero nome di BABY K), Alvaro Soler, Stefano Tognini e Jacopo Ettorre e prodotto da Zef – è disponibile da subito per il presave su Spotify, preadd su Apple Music e il preorder su iTunes (https://babyk.lnk.to/NonDireUnaParola).

“Non dire una parola”, raccontato da Baby K

“Questo brano racconta quel momento in cui l’Amore si trova davanti ad un bivio: da una parte la voglia di libertà e dall’altra la paura di rinunciare ad una storia importante – racconta BABY K che aggiunge: “Anche musicalmente abbiamo provato a rendere la stessa sensazione. Nel brano non c’è mai un finale netto, è sempre un continuo avanti e indietro, un’altalena di dubbi”.

“Non dire una parola”, brano inserito in “Donna sulla Luna”

Il brano inedito sarà inserito digitalmente nell’ultimo album della cantautrice italiana “Donna sulla Luna”, album prodotto dalla This is it di Baby K e distribuito dalla Columbia Records/Sony Music Italy che contiene anche i successi “Non Mi Basta Più” feat. Chiara Ferragni (3 platini e 70 milioni di views su YouTube), “Playa” (2 platini e 62 milioni di views su YouTube), “Buenos Aires” (oltre 12 milioni 600 mila views su YouTube), brano “Pa ti” feat. Omar Montes (disco d’Oro) e “Mohicani” (Platino).

Alvaro Soler si aggiunge così all’elenco di collaborazioni italiane e internazionali presenti nell’ultimo album di BABY K: Boomdabash, Gigi D’Alessio, Omar Montes, Chiara Ferragni e gli esponenti della scena urban italiana Tedua, Samurai Jay, Boro Boro, Giaime, Enzo Dong e Lele Blade.

Baby K

FB: @babykmusic; IG: @babykmusic; TW: @babykmusic;

TikToK: @officialbabykmusic; YT: @BABYKCHANNEL

Alvaro Soler:

Instagram: @alvarosolermusic

TikTok: @asolermusic

Twitter: @asolermusic

Facebook: www.facebook.com/alvarosolermusic

https://www.alvarosoler.com

