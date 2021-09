L’8 settembre alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematogrgafica di Venezia in sezione Orizzonti Extra. Dal 14 settembre in sala e in contemporanea su Iwonderfull.it

“The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic”. Regia di Teemu NIKKI

Con Petri Poikolainen, Marjaana Maijala, Hannamaija Nikander

Arriva mercoledì 8 settembre alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in sezione Orizzonti Extra il film diretto dal pluripremiato regista finlandese Teemu Nikki Il cieco che non voleva vedere Titanic.

“Il cieco che non voleva vedere Titanic”, il film

Con Petri Poikolainen nel ruolo di protagonista, il film racconta la storia e il bisogno di amare e di essere amato di Jaakko, un uomo costretto sulla sedia a rotelle. Innamorato di Sirpa, che sente al telefono tutti i giorni ma che non ha mai incontrato, Jaakko decide, nonostante la sua paralisi e la sua cecità, di intraprendere un viaggio che lo porterà dalla sua amata. Un viaggio difficile, in cui perderà e riacquisterà la fede e la fiducia nell’umanità…

“Il cieco che non voleva vedere Titanic”, l’esperienza cinematografica

Un’esperienza cinematografica unica su come ci si sente ad essere ciechi interpretata da un cieco nella vita reale: il mondo che circonda il protagonista è sfocato, morbido e il suo viso e le sue mani fungono da palcoscenico del film. Dopo l’anteprima mondiale a Venezia l’8 settembre, Il cieco che non voleva vedere Titanic sarà contemporaneamente su IWONDERFULL.IT e al cinema da martedì 14 settembre distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

“Il cieco che non voleva vedere Titanic”, sinossi

Tutti hanno bisogno di amore, anche Jaakko, costretto sulla sua sedia a rotelle. Jaakko è innamorato di Sirpa. Non si sono mai incontrati nella vita reale, ma si telefonano tutti i giorni. Sirpa riceve notizie terribili sulla sua salute e Jaakko decide di andare subito da lei. Solo che Jaakko è cieco e paralizzato. “Ho capito tutto. Ho bisogno di aiuto solo in cinque posti. Da casa mia al taxi, dal taxi alla stazione, dalla stazione al treno, dal treno al taxi e infine, dal taxi a te. Dovrò fare affidamento su cinque sconosciuti.”

Le uscite contemporanee al cinema e online su IWONDERFULL.IT proseguiranno martedì 5 ottobre con WILD MEN di Thomas Daneskov, il 9 novembre con NON CADRÀ PIÙ LA NEVE di Malgorzata Szumowska e il 7 dicembre con NIMBY – NOT IN MY BACKYARD di Teemu Nikki.

TRAILER ITALIANO: https://youtu.be/Pa64MEBh6Jc

Per altre notizie relative al tema Cinema Dietro la Notizia