Milano: completa riqualificazione della piscina Suzzani

Milanosport. Inaugurata la piscina Suzzani completamente rinnovata

Durante i mesi di chiusura imposti nell’anno in corso dalle norme anti-Covid, Milanosport ha realizzato moltissimi interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, che hanno coinvolto tutti i centri. Tra gli interventi più imponenti certamente c’è la completa riqualificazione della piscina Suzzani, il grande impianto in zona Niguarda circondato dal verde del Parco Nord di Milano, che include due vasche da 12 e 25 metri, una sala fitness con macchinari cardio e isotonici, un’area per l’allenamento e i corsi di fitness. Il centro Suzzani è stato inaugurato questa mattina alla presenza dei rappresentati dell’Amministrazione comunale.

Piscina Suzzani, importante riammodernamento

Questo importante intervento di riammodernamento del valore di circa 800 mila euro, reso possibile dagli investimenti del Comune di Milano e realizzati sotto la direzione di MM S.p.A., ha previsto, nei circa 150 giorni di lavori, il rifacimento degli strati di copertura del tetto e la realizzazione del nuovo piano e bacino della vasca; inoltre è stato rinnovato totalmente il comparto degli spogliatoi e dei servizi igienici con l’installazione di moderni asciugacapelli, una tecnologia ormai indispensabile nelle palestre e aree sportive: si tratta di macchinari più moderni e duraturi che evitando la loro continua sostituzione generano meno rifiuti nell’ambiente e che consentiranno una veloce asciugatura senza fare code.

Piscina Suzzani, gli spazi fitness

Sono stati riadeguati gli spazi della palestra fitness con nuovi macchinari a disposizione degli utenti e sono stati riorganizzati gli spazi di accoglienza al pubblico, con una nuova reception che garantirà una maggior fruibilità e visibilità della vasca.

Il nuovo aspetto della piscina è incorniciato da opere esterne, quali la riqualificazione del tetto e le verniciature della facciata e della copertura. Ad ultimare il tutto nel 2022 è previsto il completo rifacimento delle aree verdi.

Piscina Suzzani, accessibilità e sostenibilità

Nel progettare l’intervento di riqualificazione, grande attenzione è stata rivolta alla sostenibilità, perseguita rinnovando i sistemi di illuminazione con led e con la nuova coibentazione della copertura che migliora anche le prestazioni termiche dell’intero edificio, e all’accessibilità e all’inclusività, con un braccio meccanico per consentire un accesso in vasca sicuro e controllato, la creazione di una rampa che garantisce la piena accessibilità al solarium e un montascale per accedere alla palestra del primo piano.

Piscina Suzzani, i corsi

La proposta corsistica di Milanosport per la stagione 2021/22 nella piscina Suzzani vede come sempre una ricca offerta di attività in acqua per i bambini e famiglie: la presenza della vasca da 12 m permette infatti di svolgere corsi per i più piccoli dai 6 mesi in età prescolare e corsi di acquafitness/hydrobike e acquacircuit in un ambiente dedicato.

Tornano i corsi di nuoto sincronizzato per le ragazze e i corsi di nuoto con una proposta anche per i giovani adulti dai 16 ai 25 anni Master Under 25 e naturalmente la possibilità di praticare nuoto libero sia acquistando il singolo ingresso sia acquistando un abbonamento, che varia dal mensile, trimestrale, semestrale ed annuale, ed è valido in tutte le piscine in gestione a Milanosport, consentendo di allenarsi anche quando ci si trova in un’altra zona della città.

La sala cardio/fitness con le sue nuove attrezzature proporrà vari abbonamenti per rispondere alle esigenze degli sportivi, sarà dunque possibile scegliere la fascia oraria nella quale allenarsi e acquistare l’abbonamento dedicato, necessaria sempre la prenotazione sul sito www.milanosport.it che garantirà il rispetto delle capienze e la sicurezza nelle aree attività.

