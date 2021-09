Il siparo torna ad alzarsi al Teatro Manzoni di Roma, diretto da Pietro Longhi. L’attesa del pubblico affezionato è grande, così come quella degli artisti di tornare sul palco per regalare emozioni. Ad aprire la stagione 21/22 Paola Tiziana Cruciani e Pietro Longhi con lo spettacolo “L’inquilina del piano di sopra”, per la regia di Silvio Giordani, dal 30 settembre al 24 ottobre. Una commedia brillante che rispecchia la vita quotidiana. I vicini di casa sono quasi sempre un problema? Si, almeno per Bernardo, interpretato da Longhi, lo scapolo scontroso del palazzo per il quale il fatto che Sofia, che ha il volto della Cruciani, sia venuta ad abitare proprio al piano di sopra diventa uno psicodramma condominiale.

L’inquilina del piano di sopra: la protagonista