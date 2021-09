La Nazionale Cantanti è tornata in campo per solidarietà

Nazionale Cantanti in campo dopo la pausa estiva

Guidata dal suo Presidente Enrico Ruggeri, la Nazionale Cantanti sviluppa un progetto di solidarietà unico al mondo che nel corso di 40 anni di attività ha raccolto oltre 100 milioni di euro devoluti interamente a scopi umanitari. Domenica 5 settembre, dopo la pausa estiva è finalmente tornata in campo per la “Partita della Solidarietà”

Nazionale Cantanti vs All Star Vicenza Solidale

Ha sfidato gli All Star Vicenza Solidale al Nuovo Campo Sintetico di Brendola (Vicenza), un evento aperto dall’esibizione di Federica Carta e dal calcio d’inizio di Mogol, fondatore della Nazionale Cantanti che non ha voluto mancare.

Il ricavato di 6000 euro è stato devoluto a “Fondazione Città della Speranza” e “Medici con l’Africa Cuamm”, al quale si aggiungerà la cifra che verrà ottenuta dalla maglia, autografata da tutti i giocatori in campo della NIC, che è stata messa all’asta.

Nazionale Cantanti – il risultato

In campo per la Nazionale Cantanti sono scesi, guidati da Enrico Ruggeri, Alessio Bernabei, Bugo, Luca dei Sonohra, Marco Ligabue, Moreno, Oskar degli Statuto, Pago, Paolo Vallesi, Moreno il Biondo degli Extraliscio, Peejay, Pierdavide Carone, Righetti e Schowch, ai quali si sono aggiunti Mydrama, Leo Gassmann e Vegas Jones al loro debutto.

L’incontro è stato pieno di colpi di scena e si è concluso 7 a 4 per la Nazionale Cantanti.

Nazionale Cantanti – la storia

Questo evento apre la nuova stagione della Nazionale Cantanti, nata 40 anni fa, nel 1981, da un’idea di Mogol per sostenere cause benefiche e per creare un’occasione di aggregazione tra i cantanti e non solo.

Un’associazione che sostiene il valore dello sport e della musica, per veicolare messaggi di pace e solidarietà non solo in Italia ma nel mondo.

“La Partita del Cuore” della Nazionale Cantanti ha infatti oltrepassato spesso i confini nazionali, si pensi a quando è scesa in campo a Sarajevo in Bosnia nel 1998 quando i segni della guerra erano ancora ben visibili, nel 1999 a Varsavia, per una partita che ha avuto come spettatore d’onore Lech Walesa; nel 2000, a Roma, ha incontrato una formazione di israeliani e palestinesi a favore di una iniziativa per la pace in Medio Oriente patrocinata da Yasser Arafat e Shimon Peres.

Nazionale Cantanti – SMS solidale 45527

È attivo fino al 20 settembre l’SMS solidale 45527 messo a disposizione dalla Nazionale Cantanti, con l’Associazione “La Partita del Cuore – Umanità senza Confini” Onlus, in occasione dell’evento estivo “Mattone del Cuore”.

Il ricavato verrà devoluto a sostegno del progetto del Primo Ospedale di Pronto Soccorso di Medjugorje, che sarà di primaria utilità sociale e sanitaria non solo per i pellegrini cristiani provenienti da tutti i paesi del mondo ma anche per i residenti musulmani bosniaci, serbi cristiani ortodossi e quelli cattolici croati.

In un momento di grandi tensioni in tutto il mondo per i conflitti fra le diverse etnie e religioni, questo nuovo e primo ospedale di pronto soccorso della storia di Medjugorje rappresenta un grande messaggio di pace e solidarietà internazionale.

Si ringraziano Givova e Rent4Friends.

www.nazionalecantanti.it – https://instagram.com/nazionale_cantanti

